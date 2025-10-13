高齡獨居潮來了 今年首季達85萬宅「老人宅十年倍增」

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構盤整內政部資料，全國截至第1季為止，全國僅老年人口居住宅數達85萬宅，僅一名老人居住宅數達65.5萬宅，兩項數據相較10年前同期，都有將近翻倍成長。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這波「高齡海嘯」不僅衝擊社會結構，更將是未來房市供需的關鍵。

根據內政部資料，六都老年人口居住宅數近年明顯攀升，其中台北市達11.6萬宅，較2016年同期增加71%；新北市老年宅則暴增至16.5萬宅，宅數為全國冠軍，且較2016年增幅達107.6%；桃園市成長力道最驚人，截至今年老年宅達6.7萬宅，相較2016年同期增長127.7%；台中市老年宅則增至近8萬宅，成長幅達111.3%；南二都方面，台南市今年第1季老人宅上升至6.7萬宅，成長76.9%；高雄市老年宅亦攀升至近10.9萬宅，成長91.4%。

另據數據，在獨老宅部分，六都同樣呈現成長，其中今年第1季台北市獨老宅近8.9萬宅，較2016年同期成長70.6%；新北市獨老宅激增至13.1萬宅，增幅109.1%；桃園市為六都獨老宅成長力道最驚人縣市，截至今年第1季暴增至5.2萬宅，漲幅達132.2%；台中市獨老宅則至6萬宅，成長118.2%，漲勢次之；南部城市方面，台南市獨老宅達5.1萬宅，增長84.3%；高雄市獨老宅亦上升至8.4萬宅，漲幅達95.3%。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，六都老人宅數普遍增長，顯示人口老化與家庭結構轉變的壓力正在顯現，其中北部城市子女分戶、長輩獨居比例高。

徐佳馨指出，中南部則隨地方人口老化，老人宅數量也正快速攀升。而高齡住宅需求的快速成長，將帶動市場對電梯產品的青睞，並增長對醫療資源的需求，也勢必影響房市結構，為市場帶來不一樣風貌。

