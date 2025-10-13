2025台北國際旅展將登場 線上旅展、機票折扣戰提前開打

2025台北國際旅展即將登場，港旅局指出，自10月13日至26日舉辦「香港線上旅展」，攜手六大旅行社推出「買一送一」與多項超值自由行優惠；國泰航空將於11月7日至10日在南港展覽館登場，今年搶先啟動線上旅展優惠，即日起至11月14日於官網推出全球75個熱門航點限時8折起，並同步祭出三大優惠方案；另外AirAsia 今（13日）宣布推出 2025年年末大促銷。此次年末大促銷以 台北－清邁、台北－沙巴、高雄－曼谷（廊曼） 為主打強檔，最低票價單程 0元起，其餘航線最低 2折起。

港旅局指出，今年截至8月台灣訪港人次突破100萬，較去年同期成長26%，顯示兩地觀光交流快速回溫。為迎接下半年節慶與活動旺季，港旅局宣布自10月13日至26日舉辦「香港線上旅展」，將集結機票、住宿與景點套票優惠。今年秋冬，香港活動滿檔，從十月的「香港美酒佳餚巡禮」、十一月的「香港單車節」，到冬季的「香港繽紛冬日巡禮」與「跨年倒數」，整座城市化身節慶舞台。另有「維港海上大巡遊」與聖誕限定「Merry Balloon」卡通輕氣球巡遊，讓旅客一次體驗美食、運動、娛樂與節慶氛圍。

今年線上旅展最大亮點為多家旅行社推出的「買一送一」方案，主打「雙人同行、一人免費」，吸引不少想省荷包又想出國的旅客目光。

易飛網推出富薈上環酒店三天二夜自由行，含昂坪360纜車與大嶼山開篷巴士體驗，兩人僅需10,888元起（未稅）。五福旅遊推出荔枝角YX酒店專案，三天二夜二人同行一人免費，兩人12,199元起（未稅）。雄獅旅遊祭出旺角仕德福酒店「買1晚送1晚」，每人6,888元起（未稅）。可樂旅遊則推出九龍酒店「買2晚送1晚」，四天三夜自由行每人7,888元起（未稅）。

香港迪士尼、海洋公園、昂坪360等人氣景點也搭配多重優惠登場。可樂旅遊推出「四人成行、一人免費」迪士尼行程，入住迪士尼好萊塢酒店與富薈上環各一晚，含升等「連玩兩日門票」與「提早入園證」，每人15,888元起（含稅），四人同行享75折優惠。五福旅遊主打「昂坪360＋機場快線套票」買一送一，搭配金域假日酒店自由行，每人12,299元起（含稅），第二、四人再折3,000元。雄獅旅遊則推出灣仔帝盛酒店三天二夜自由行，含海洋公園門票與單程接駁車，每房再贈蘭芳園鹹檸檬與跑馬地賽馬啤酒兌換券，每人12,400元起（含稅）。

除平價優惠外，本次旅展也鎖定高端旅遊族群，推出頂級住宿與尊榮體驗行程。雄獅旅遊規劃「Le Petit Chef 小小廚師」3D沉浸式饗宴專案，入住維港凱悅尚萃酒店海景客房三天二夜，每人23,999元起（未稅）。東南旅遊主打港島香格里拉酒店三天二夜自由行，含每日早餐與客房升等，每人16,988元起（未稅）。易遊網則推出香港文華東方酒店尊榮行程，每人20,999元起（含稅），打造極致奢華假期。

此外，國泰航空表示，今年持續積極拓展航網版圖，新增羅馬、布魯塞爾、慕尼黑、烏魯木齊及長沙等航點，提供更多元的航班選擇與轉機便利性。此次旅展優惠涵蓋亞洲、歐美、紐澳、中東與非洲等75個精選航點，出發日期適用於2025年10月13日至2026年9月30日（2026年2月11日至18日除外），鼓勵旅人提前規畫冬季假期或明年長程旅遊。旅客可預訂飛往全球75個熱門城市的機票，享限時8折起優惠。短程旅遊推薦前往香港、東京感受冬季節慶氣氛，或至曼谷品味道地街頭美食；若規劃歐美之旅，可飛往慕尼黑體驗濃厚的歐洲聖誕氛圍與歷史底蘊。

此外，國泰航空將於2026年3月開航西雅圖航線，讓旅客能以更便捷的航程探索美國西北部的自然與文藝風光；而新增的烏魯木齊與長沙航點，則可深入體驗中國西北與中部地區的歷史文化與人文魅力。

國泰航空會員只要登入官網訂票並輸入優惠編號「CXITF25」，凡單筆訂位滿TWD20,000（不含稅金及附加費），即可享TWD2,000折扣。優惠適用於飛往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點。凡於旅展優惠期間透過官網預訂「特選經濟艙」前往歐美及紐澳指定航點，並輸入優惠代碼「CXPEYMIX」，即可享加價TWD8,000起升等為商務艙。

AirAsia 則是自今日宣布推出 2025年年末大促銷。此次年末大促銷以 台北－清邁、台北－沙巴、高雄－曼谷（廊曼） 為主打強檔，最低票價單程 0元起，其餘航線最低 2折起。 此次促銷 自10月13日至10月19日限時7天開跑，旅客可搶購 2026年3月1日至11月30日 出發的機票，正好涵蓋2026年暑假旺季。