首季全國戶長暴增近45萬人還變年輕 專家：三關鍵政策改變

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡發現，今年首季戶長暴增近45萬人還變年輕。台灣房屋集團/提供
台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全國戶長人數突破971萬人，與去年同期相比，暴增近45萬人。

而過去隨高齡社會來臨節節攀升的戶長平均年齡，則終止上揚逆勢回春！今年首季全國戶長的平均年齡比去年同期少了0.25歲，六都當中，以台中市變年輕的程度最明顯，少了0.46歲，台北市則是唯一持續老化的都會，今年首季戶長平均年齡，較去年同期微增0.14歲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，全國戶長變多變年輕，近年的新青安、囤房稅、社宅三政策三大政策是關鍵。

首先是「新青安助無殼成家」，張旭嵐指出，新青安政策的相對低利、拉高額度與延長年期，提升了無殼小資族進場籌碼，且新青安在打炒房的大環境下，仍受政府保障，累計新青安上路至今，撥貸戶數已超過13萬戶，讓不少青年從無殼蝸牛晉升為有房屋主，也使屋主平均年齡返老還童。

再者，「囤房稅促開枝散葉」，張旭嵐分析法。囤房稅2.0於2024年上路、2025年開徵，使多屋族的持有稅負明顯增加。由於囤房稅2.0需本人、配偶或直系親屬實際設籍，才能享有自住優惠稅率，因此不少多屋家庭便「開枝散葉」，將子女戶籍遷到原本未設籍的住宅，催生出許多「幼齒戶長」，帶動戶長人數增長並拉低平均年齡。

還有「社宅租補帶動分戶」，張旭嵐表示，近年政府積極推動社會住宅及租金補貼，因申請社宅需檢視本人、配偶、戶籍內直系親屬的房產及所得條件，所以不少對社宅需求高的小資青年，便選擇「獨立自主」與父母分戶。

另外，租金補貼擴大辦理，分租型的套雅房亦可申請，單身青年補貼還有加碼，鼓舞許多邁入成年的學生獨立租屋分戶設籍。

囤房稅 租金補貼

相關新聞

老闆哭…9天春節起手式！2026年假期滿滿、補班「直接消失」一天都沒有

一則「2026年放假表」在Threads上掀起熱議。貼文列出明年包含春節9天、清明、端午、中秋等連假共超過20天，更驚人的是「補班日：無！」。貼文作者自稱老闆，笑說「各位老闆要取暖一下了嘛」，沒想到留

年增45萬人！為何房價高漲 戶長卻暴增還「變年輕」？

房價漲不停，不過戶長卻變多，還變年輕。台灣房屋統計內政部不動產資訊平台資料，今年第1季全國戶長人數突破971萬人，與去年...

高齡海嘯來了！ 三都「獨老宅」暴增一倍 房市將改變？

全台高齡化問題難解，也衍生出「獨老宅」問題。住商機構盤整內政部資料，全台截至第1季為止，全台僅老年人口居住宅數達85萬宅...

市政路打通促台中大七期整合發展！單元二成置產新寵

台中市七期主幹道市政路即將打通，促大七期整合發展！根據最新市調統計，七期奠基高價核心，緊鄰的單元二近期登頂交易量冠軍，累...

強化公辦都更量能！住都中心釋出雙北四基地、徵民間團隊加入

為強化公辦都更推動能量，國家住都中心13日宣布啟動「整合達人2.0計畫」，自即日起至11月10日公開招標，釋出雙北市四處...

