快訊

徐乃麟入行43年從未參加金鐘 首揭背後原因：我有社恐

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

易遊網推中信兄弟獨家 VIP 套票14日午間開搶 奪冠加碼抽11張東京機票

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

易遊網今年首度與中信兄弟隊攜手合作，獨家取得台北大巨蛋特殊包區「尊榮VIP席位」銷售權，為全台首家帶領球迷體驗大巨蛋VIP區觀賽席次的品牌，更開啟旅遊與運動賽事跨界合作的嶄新里程碑。今年上、下半季推出共8場中信兄弟主題日獨家VIP區套票，皆創下開賣即秒殺的亮點成績。易遊網將在14日中午12點開賣「中信兄弟台灣大賽 獨家尊榮VIP席套票」，共規劃10月18日與10月19日兩場次，每場僅限量452席。

易遊網執行長陳志豪表示，易遊網近年積極推動品牌多元佈局，跨足運動賽不僅是市場創新，更是體驗經濟的新延伸。我們希望透過結合棒球這項全民運動，讓旅遊品牌不只帶人出發，也能深入生活場景，創造更多情感連結與沉浸體驗。此次與中信兄弟的合作，不僅見證台灣職棒的熱血時刻，也展現易遊網以創新思維連結旅遊與生活的品牌能量。

易遊網與中信兄弟隊合作的每場賽事，皆推出「全壘打抽日本機票」集氣活動，只要中信兄弟擊出全壘打，就抽日本不限航點來回機票乙張，至今已送出4張幸運機票。本週末兩場「台灣大賽」賽事，易遊網同樣邀請全台球迷線上線下同步集氣，於賽事當天登入易遊網APP完成「集氣簽到」，即可擁有抽獎資格，不論是否親臨現場，都有機會將日本不限航點機票帶回家！

此外，中信兄弟隊去年奪下隊史的第10座中華職棒總冠軍，今年再度以全年勝率第一的強勢姿態晉級「台灣大賽」，易遊網祭出應援加碼，只要中信兄弟隊贏得本屆「台灣大賽」總冠軍，成功締造隊史第11冠，將加碼再抽11張日本東京來回機票，齊慶奪冠的榮耀時刻。

易遊網「中信兄弟台灣大賽 獨家尊榮VIP席套票」席位規劃於一般不對外販售的3樓三壘側VIP區，擁有俯瞰全場的絕佳視野，並配有沙發座椅與專屬桌面，兼具觀賽舒適度與便利性，另設有專屬出入口，讓球迷免排隊輕鬆入場。套票內容除「台灣大賽」門票外，還包含中信兄弟週邊商品、「北海道冰淇淋之神」CREMIA冰品券、肯德基套餐券，並可於現場免費享用金車柏克金生啤酒、噶瑪蘭威士忌與奧利多氣泡水，限量供應，送完即止。

除此之外，VIP席球迷更可享有多重專屬福利，包含啦啦隊成員將於賽事期間親臨包廂互動，並於每場抽出10名球迷與啦啦隊合照留念，同時還有機會獲得球星簽名紀念球、啦啦隊簽名大球、以及最終壓軸大獎-全隊球星簽名球衣，絕對是爪迷們夢寐以求的夢幻收藏！

「中信兄弟台灣大賽 獨家尊榮VIP席套票」共規劃10月18日及10月19日兩場賽事席位，提供單人票與四人票兩種方案，單人票每人3,300元，四人同行優惠價每人3,100元，皆含中信兄弟「猛象榮耀提袋/球衣禮包」週邊商品一份。

（※禁止酒駕，未滿18歲不得飲酒）

延伸閱讀

啦啦隊女神跳脫清純形象 淋浴上演濕身誘惑

東京池袋站好難！「西口」暗藏多個出口 外地客崩潰：欺負鄉下人

帶孩子也能輕鬆玩東京！必備平價、公寓式飯店、主題飯店懶人包這裡看

中職／中信兄弟連兩年闖台灣大賽 主場票價最貴2800漲5%內

相關新聞

老闆哭…9天春節起手式！2026年假期滿滿、補班「直接消失」一天都沒有

一則「2026年放假表」在Threads上掀起熱議。貼文列出明年包含春節9天、清明、端午、中秋等連假共超過20天，更驚人的是「補班日：無！」。貼文作者自稱老闆，笑說「各位老闆要取暖一下了嘛」，沒想到留

年增45萬人！為何房價高漲 戶長卻暴增還「變年輕」？

房價漲不停，不過戶長卻變多，還變年輕。台灣房屋統計內政部不動產資訊平台資料，今年第1季全國戶長人數突破971萬人，與去年...

首季全國戶長暴增近45萬人還變年輕 專家：三關鍵政策改變

台灣房屋根據內政部不動產資訊平台資料，統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全國戶長人數突破971萬人，與去年同期...

高齡海嘯來了！ 三都「獨老宅」暴增一倍 房市將改變？

全台高齡化問題難解，也衍生出「獨老宅」問題。住商機構盤整內政部資料，全台截至第1季為止，全台僅老年人口居住宅數達85萬宅...

市政路打通促台中大七期整合發展！單元二成置產新寵

台中市七期主幹道市政路即將打通，促大七期整合發展！根據最新市調統計，七期奠基高價核心，緊鄰的單元二近期登頂交易量冠軍，累...

強化公辦都更量能！住都中心釋出雙北四基地、徵民間團隊加入

為強化公辦都更推動能量，國家住都中心13日宣布啟動「整合達人2.0計畫」，自即日起至11月10日公開招標，釋出雙北市四處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。