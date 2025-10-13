高齡海嘯來了！ 三都「獨老宅」暴增一倍 房市將改變？

全台高齡化問題難解，也衍生出「獨老宅」問題。住商機構盤整內政部資料，全台截至第1季為止，全台僅老年人口居住宅數達85萬宅，其中僅一名老人居住的獨老宅數達65.5萬宅，兩項數據相較10年前同期，都有近一倍成長。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這波「高齡海嘯」不僅衝擊社會結構，更將是未來房市供需的關鍵。

根據內政部資料，六都老年人口居住宅數近年均明顯攀升，其中新北市老年宅暴增至16.5萬宅，宅數為全台冠軍，且較2016年增幅達107%。桃園市成長力道最驚人，截至今年老年宅達6.7萬宅，相較2016年同期增長127%。

另在獨老宅部分，六都同樣呈現成長，其中新北市第一季獨老宅達13.1萬宅，較2016年增加109%。桃園市今年第一季5.2萬宅，增幅132%；台中市達6萬宅，成長118%，相較10年前都增加一倍以上。

南部方面，台南市獨老宅達5.1萬宅，增長84%；高雄市獨老宅上升至8.4萬宅，漲幅達95%。台北市增幅較少，今年第一季台北市獨老宅近8.9萬宅，較2016年同期成長70%。

賴志昶分析，都會區人口眾多，隨著不可逆的老年化趨勢，區域此類老人宅、獨老宅數量亦普遍成長，其中尤以雙北以及高雄數量最多。

至於桃園、台中以及新北此類有不少新興重劃區城市，不管是老年宅或獨老宅，都達翻倍成長，主因是區域近年來推案量大，年輕人口外移、分戶趨勢明顯，致使長輩獨居比例增加。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨表示，六都老人宅數普遍增長，顯示人口老化與家庭結構轉變的壓力正在顯現，其中北部城市子女分戶、長輩獨居比例高；中南部則隨地方人口老化，老人宅數量也正快速攀升。