市政路打通促台中大七期整合發展！單元二成置產新寵

台中市七期主幹道市政路即將打通，促大七期整合發展！根據最新市調統計，七期奠基高價核心，緊鄰的單元二近期登頂交易量冠軍，累積50筆成交、並創下每坪均價83.5萬元佳績，成為高資產族眼中具保值力的置產首選。

七期新市政中心長期以來是台中的商業核心，指標案「聯聚理安」均價已來到每坪116.54萬元，而台中市政路延伸工程進一步推動包含七期與單元二在內的「大七期生活圈」整合。

其中，擁有低密度開發與優質居住環境的單元二，6月份實登筆數登頂全台中成交量冠軍，累積50筆成交、並創下每坪均價83.5萬元佳績，區內指標建商陸府、雙橡園、精銳也憑藉強大品牌力，共同推升單元二成為高資產族眼中具保值力的置產首選。

根據大台中線上個案交易實價統計最新數據顯示，截至2025年6月30日，單元二、單元三以50筆成交穩居當月台中各區域榜首，均價每坪83.5萬元，大幅領先第二名台中市政中心的48筆成交、均價每坪36.4萬元，顯示在七期高價核心的帶動下，單元二正以優質生活環境吸引買盤移轉。

而分為兩階段施工的台中市政路延伸工程，目前工業區一路至安和路段已通車，剩餘工程也持續施工中，預計2026年底可全線通車，被視為台灣大道平行替代道路，有望改善台中南屯區及周邊主要交通瓶頸，讓鄰近以低密度開發為主、居住品質高的單元二重劃區直接受惠。

以「生機建築」聞名的陸府建設，秉持「開發多少土地，就還給地球多少綠意」理念，以適地適種的原生植物營造社區自然景觀，其中坐落單元二的個案「續森」，今年成交總價皆突破5,000萬元，社區最高單價更達每坪99.1萬元，其中更有2戶總價超過1億元，寫下區域新高紀錄。

迎接品牌35週年，陸府建設也宣示品牌服務升級，推出「森活聚落Forest Living」全方位生活體驗，以「源於生活，更勝度假」為訴求，將社區經營進化為全方位的新生活型態。

升級內容涵蓋飲食、健康、藝文與旅遊等多元面向，目標提供住戶享有日日英式管家服務、週週多元主題活動、月月獨家訂製旅行的生活樂趣，使住戶在都會即可享有如渡假村般的完整體驗。

而今年第2季公開的「雙橡園1518」，更是市場矚目焦點，該案延續品牌「超大基地只蓋一棟」的開發理念，規劃南向32、45、65坪產品，並因社區軟體服務和全棟石材呈現的大器氛圍，吸引不少高端客目光。

目前，該案於內政部實價登錄累積87筆交易、銷售率超過65%，而除了社區均價已達87.47萬元，最高成交單價更是來到93.33萬元，銷售熱烈。

精銳建設16年前即在單元二佈局四筆逾2,000坪精華基地，其中「ABBA瑞至」以雙棟18樓46與55坪四併純住配置，主打大基地開發與戶戶三面採光設計，更發揮七座樹木銀行資源優勢，為住戶創造森林級景觀體驗，持續穩定成交。

接下來同樣坐落單元二的「精銳SKY ONE」也即將進入交屋階段，持續掀起關注。

住商不動產七期南屯加盟店協理黃盟翔分析，單元二能在市場盤整期登頂交易量榜首，除了本身就擁有低密度、舒適環境的優勢，還有指標建商的品牌效應，以及各自獨特的產品定位與服務內容。