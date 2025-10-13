快訊

強化公辦都更量能！住都中心釋出雙北四基地、徵民間團隊加入

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
四處公辦都更詳細資料。住都中心/提供
四處公辦都更詳細資料。住都中心/提供

為強化公辦都更推動能量，國家住都中心13日宣布啟動「整合達人2.0計畫」，自即日起至11月10日公開招標，釋出雙北市四處精華基地，包含北投溫泉案、中和台貿案、大安建國案及大安泰順案，總面積約6,970坪，涉及私地主超過500人，邀請更多民間團隊參與，深化社區共識、加速整合進度。

住都中心指出，2.0版本最大特色是「機制升級、合作加值」，在費用設計上兼顧基本報酬與激勵機制，例如北投溫泉案整體預算720萬元、中和台貿案670萬元、大安建國案570萬元、大安泰順案445萬元，除基本作業費與整合獎金外，還特別新增「參與式都更工作坊」，讓地主與居民能更早參與前期規劃，強化社區對更新方向的理解與凝聚。

住都中心說明，整合達人制度自2022年試辦以來成果亮眼，三個試辦案於2024年初全數完成整合，地主參與率達九成以上，其中「士林三玉案」更創下100%整合率，成為業界範例。

住都中心指出，試辦成功顯示，結合公部門與民間專業能有效突破整合瓶頸，加速都市更新推動，目前相關案件均已陸續邁入招商階段，「中山長春案」已公告招商，「中正永昌案」預計第四季啟動，而士林三玉案正進行招商準備。

住都中心表示，今年8月曾邀集專家召開座談，針對「整合達人專業職能」、「機制設計」及「產業化發展」三大議題深入檢討，並在2.0計畫中回應業界建議，建立更完善的合作制度，期待透過本次公開招標，吸引優秀團隊投入，推動更多公辦都更案順利落地，讓整合達人制度成為連結政府、產業與居民的關鍵橋樑。

雙北公辦都再釋出四處精華基地。住都中心/提供
雙北公辦都再釋出四處精華基地。住都中心/提供

