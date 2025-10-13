橘色惡魔 X 翡翠騎士首度合體 2025台灣遠征12月出演

文化總會促成日本京都橘高校吹奏樂部（下稱橘高校吹奏樂部）與東京農業大學第二高等學校吹奏樂部（下稱農大二高吹奏樂部）將於今年12月首度合體，第一次共演就獻給台灣。

主辦單位玉山銀行、玉山文教基金會、文化總會13日公布，日本兩校將以逾250人的盛大編制展開來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，預計走訪台北、嘉義市、高雄、屏東，與在地學子交流，以音樂深化台日友誼。

橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部此行來台，共規劃三場售票演出與交流等系列活動，分別為兩校共演的12/19台北和平籃球館（10/28啟售）、橘高校吹奏樂部單獨演出的12/21高雄衛武營音樂廳（11/3啟售）、農大二高吹奏樂部單獨演出的12/21嘉義市文化局音樂廳（12月初啟售），三場演出特別提供玉山銀行卡友95折購票優惠，並可使用文化幣折抵票價。

公演以外，兩校這次也會從北跑到南，和莊敬高職樂旗隊、高雄女中樂儀隊、屏東女中儀隊、南榮國中行進管樂隊及美和科技大學熊鷹儀隊交流，行程相當精實。

文總秘書長李厚慶透露，同學們都想趕快相見，真摯的情誼讓人感動，也很期待雙方會有什麼有趣的文化體驗。關於交流活動和幾場籌備中的秘密行程將在日後公佈，歡迎大家鎖定文總社群。

李厚慶表示，橘高校和農大二高同為日本最頂尖的吹奏樂隊，分別代表關西與關東地區的冠軍，先後在2022、2023年來台參與國慶大會演出，讓台灣觀眾留下深刻印象。

文總非常榮幸能與玉山銀行、玉山文教基金會共同邀請兩校來台舉辦「2025台灣遠征」系列活動，這將會是兩支冠軍隊伍首度合體演出，特別感謝橘高校和農大二高將如此難得的音樂盛會獻給台灣的朋友，為台日友情譜寫嶄新篇章。

李厚慶補充，文總近年積極推動台日文化交流，包括今年八月舉辦的第六屆TAIWAN PLUS台灣文化祭，把台灣文化帶到大阪中之島公園，吸引超過十萬人次參與，更與文化部一同打造超人氣IP「a-We」，不僅風靡台日，更獲大阪世博吉祥物「脈脈」認證為朋友。

文總也主辦在台灣各地掀起旅遊熱潮的日本當代藝術家奈良美智在台十年巡展計畫「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」，不僅保溫，更加熱台日友情。

橘高校吹奏樂部身穿亮眼的橘色制服，以熱情又充滿青春能量的表演聞名國際，有「橘色惡魔」的稱號，多次獲得全日本行進管樂大賽金賞，三度登上美國玫瑰花車遊行，更於2023年入選美國知名雜誌《新聞週刊》世界尊敬的百大日本人之一。

農二高吹奏樂部則以綠色制服與整齊劃一的隊伍展現獨特氣勢，被譽為「翡翠騎士」，注重力量、細節與樂趣，演出結合舞蹈、特技等元素，多次榮獲全日本行進管樂大賽金賞，首次海外演出就獻給2023年台灣國慶大會舞台。

橘高校吹奏樂部與農大二高吹奏樂部來台系列活動「2025台灣遠征──吹響友誼，舞動青春」，由玉山銀行、玉山文教基金會與文化總會共同邀請，將於台北、嘉義市、高雄、屏東規劃三場售票演出與交流等活動，售票資訊與活動相關細節將陸續公布於文化總會粉絲專頁。