威剛開拍12強冠軍棒球電影《絕勝Team Fantastic》 重磅主演卡司揭曉

由威剛科技（3260）與瀚草文創共同投資，金獎團隊傾力打造的年度最熱血的棒球電影《絕勝》（Team Fantastic）13日宣布開拍。現場公布首波主演卡司，由王識賢飾演12強賽中華隊總教練「龍貓」曾豪駒，鳳小岳飾演一肩扛起球隊營運事務的領隊角色。記者會上，中華職棒大聯盟會長蔡其昌特別將中華隊球衣授予兩位主演，象徵交付奪冠重任，讓王識賢笑說，「壓力好大！但我要像曾豪駒總教練一樣，一定全力以赴」。

這是臺北大巨蛋首次開放電影劇組舉辦開拍記者會，電影出品人威剛科技董事長陳立白開心分享道，今天我們為電影《絕勝》齊聚一堂，重回去年中華隊比賽的場地，特別意義非凡。中華隊在12強賽奪冠時，激起全民一股團結的力量，至今仍讓人難忘。為了延續這股正向的能量，威剛兌現了去年底籌拍的承諾，邀集各界夥伴共同支持，並攜手瀚草文創打造最堅強的製作團隊。《絕勝》的劇本讓我非常感動，迫不及待想把這部邁向榮耀的作品搬上大銀幕。

電影《絕勝》由威剛科技、瀚草文創、台灣運動彩券共同投資，《誰是被害者》、《模仿犯》製作人曾瀚賢，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《志氣》監製吳明憲，及威剛文創娛樂總顧問陳婉若共同擔任監製，並邀請《角頭—大橋頭》、《進行曲》導演姜瑞智與《寒蟬效應》、《大約在冬季》金馬提名導演王維明共同執導，並找來多位業界頂尖影視幕後好手參與拍攝。

導演王維明回想起拍攝這部電影的起心動念，他興奮地說，在中華隊奪下12強冠軍的那一刻，立即接到陳立白董事長的來電，「這樣的勝利與榮耀，一定要被記錄下來，要拍成電影！」那一瞬間，不僅感受到棒球帶來的激情，更感受到台灣人共同的驕傲。拍好這部電影不只是專業的責任，更是內心最深、最誠摯的感動與榮耀。

被稱作「最會拍男人」的姜瑞智導演，則分享《絕勝》從劇本階段與演員選角都走得相當不容易，但一路上有很多貴人幫忙，這些真實的故事、眼神裡的熱情和信念，都變成劇本裡最有力量的來源。他坦言，能站在臺北大巨蛋的球場上，為《絕勝》開鏡，不只是電影的開始，更像是一個夢想實現的時刻，希望這部作品能讓大家重新感受到團結，還有那份屬於我們自己的驕傲。

《絕勝》集結威剛科技、台灣運動彩券、中華民國棒球協會、中華職棒大聯盟、臺北大巨蛋等多方鼎力協助，預計於2026年暑假上映。