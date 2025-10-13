年增45萬人！為何房價高漲 戶長卻暴增還「變年輕」？

房價漲不停，不過戶長卻變多，還變年輕。台灣房屋統計內政部不動產資訊平台資料，今年第1季全國戶長人數突破971萬人，與去年同期相比，暴增近45萬人。房價相對高昂的六都，戶長人數全面成長，其中新北市增加8.2萬人最多。

而過去隨高齡社會來臨，節節攀升的戶長平均年齡，也在首季終止上揚逆勢回春，今年第1季全國戶長的平均年齡比去年同期少了0.25歲，六都當中，以台中市變年輕的程度最明顯，少了0.46歲。

台北市則是唯一持續老化的都會，今年第1季戶長平均年齡，較去年同期微增0.14歲。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，全台戶長變多變年輕，近年的三大政策是關鍵。

首先是「新青安助無殼成家」。新青安低利、拉高額度與延長年期，提升了無殼小資族進場籌碼，累計新青安上路至今，撥貸戶數已超過13萬戶，讓不少青年從無殼蝸牛晉升為有房屋主，也使屋主平均年齡返老還童。

再者，「囤房稅促開枝散葉」。囤房稅2.0上路，使多屋族持有稅明顯增加。不少多屋家庭便「開枝散葉」，將子女戶籍遷到原本未設籍的住宅，催生出許多「幼齒戶長」，帶動戶長人數增長並拉低平均年齡。

第三，「社宅租補帶動分戶」。近年政府積極推動社會住宅及租金補貼，因申請社宅需檢視本人、配偶、戶籍內直系親屬的房產及所得條件，所以不少對社宅需求高的小資青年，便選擇「獨立自主」與父母分戶。

另外租金補貼擴大辦理，分租型的套雅房亦可申請，單身青年補貼還有加碼，鼓舞許多邁入成年的學生獨立租屋分戶設籍。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台北市戶長人數增加較少，戶長平均年齡也持續老化，主要是因首都的房價高，即使有新青安相助，小資青年仍難在首都落地生根，導致北市雖有大量青年就業，但購屋時多半選擇「脫北」轉往新北、桃園等地，使台北市的戶長人數增幅受限，屋主結構也更偏重於所得較佳的中高齡族群。