突破減塑與關稅困境 金元福打造循環競爭力

美國對台灣實施20%+N的對等關稅，讓9成以上產品外銷美國的金元福包裝企業首當其衝。這家成立近半世紀的塑膠食品容器大廠，長期以差異化策略區隔市場，如今卻同時面臨國際關稅與全球減塑浪潮的雙重壓力。

「關稅衝擊還在陣痛中。」金元福包裝企業股份有限公司總經理郭哲宏說，公司的因應措施並非僅止於短期成本管控，而是將危機視為永續轉型的契機。「我們不能控制大環境，因此真正的競爭不在於市場，而是要不斷提升，變成最具競爭力的公司，誰可以撐得更久，就能留下市場。」

食品包裝盒扮演著保鮮、防腐、抗污染的關鍵角色。金元福擁有新北鶯歌廠、樹林廠與宜蘭冬山廠，旗下產品材料主要分為PET（聚乙烯對苯二甲酸酯）、PLA（聚乳酸，又稱玉米澱粉）、PP（聚丙烯）3大類，是亞洲產能最大的塑膠真空成型容器廠，挺過疫情及海運塞爆的衝擊，去年營收達新台幣55億元，創下新的里程碑。

垂直整合優化流程 鎖定客製化市場

十多年前，原本在電子業服務的郭哲宏，與金元福執行長陳郁卉是中華民國對外貿易發展協會國企班的同學，一通電話邀請，毅然決然從人人稱羨的科技新貴跳槽到傳統產業。

郭哲宏分析，金元福的核心優勢在於垂直整合，從原料到模具開發、生產皆一條龍完成。與多數同業以大宗訂單取勝不同，公司鎖定「少量多樣、快速交貨」的客製化市場，藉由優化換模流程，將耗時數小時的作業壓縮至一至兩小時。這種差異化策略，不僅避開價格競爭的紅海，更培養出高黏著度的客戶群。

隨著全球塑膠危機與氣候變遷壓力升高，塑膠因無法快速分解，在海洋中會造成嚴重的環境問題，背負「罪不可赦」的標籤。郭哲宏反問：「既然大家都覺得塑膠輕便又便宜，那為什麼不解決它不能分解的問題？」

從「罪不可赦」到「閉鎖循環」 打造aGain再生新品牌

他引用艾倫．麥克阿瑟基金會2016年的統計數據說明，全球塑膠包裝材料中，32%流入環境、40%被掩埋、14%焚燒，真正閉鎖式循環再利用僅佔2%。對金元福而言，推動循環經濟已是不可逆的方向。

執行長陳郁卉因緣際會受到B型企業客戶的感召，決心把金元福從塑膠製品製造商，轉型成做綠色永續環保商品。2018年公司開始導入ESG。

郭哲宏說，金元福很早以前因為少量訂單以再生料產製容器，「但有點像是打帶跑」，2019年開始「化被動為主動」，有系統的拉高再生料比重，2020年開始推動再生容器新品牌「aGain」，實踐塑膠廢棄物的高效回收，沒想到挑戰接踵而至。

第一個碰到的挑戰是，可口可樂、百事可樂等國際大廠相繼在2019年前後宣示寶特瓶要全面採用回收料，全球有限的循環材料產能瞬間被搶購一空，價格飆漲。

另一個挑戰是內部文化，郭哲宏表示，有些師傅一度認為「加回收料等於偷工減料」，且即使粒子乾淨，仍含有雜質，需要頻繁過濾、換網，製程「比用新料還要困難」。

為克服品質不穩與價格波動，在經濟部產業發展署「產業升級創新平台輔導計畫」支持下，金元福自2023年起與塑膠中心及寶綠特資源再生工程股份有限公司攜手，以「循環經濟＋製程改善」為雙軸，寶綠特開發食品級PET瓶回收清洗線，並導入高真空過濾押出機與連續式固態聚合製程，提升回收原料純度，確保符合食品安全標準。

同時，金元福加工端導入節能壓空成型技術，搭配邊料回收系統，大幅提高材料使用率並降低耗能，實現綠色製造。透過與國內供應鏈串聯，逐步建立低碳食品容器產業鏈，讓循環經濟加速落地。 金元福是亞洲產能最大的塑膠真空成型容器廠，挺過疫情及海運塞爆的衝擊，去年營收達新台幣55億元，創下新的里程碑。（金元福提供）

以ESG為策略武器 超前部署碳定價與RE100

2021年金元福完成碳盤查並取得國際認證。將「內部碳定價」設定為每噸50美元，納入設備投資評估，加速高耗能設備汰換。2021年8月成為台灣塑膠業第一家、全台第11家公開承諾加入RE100的企業，設定2030年、2040年分別達成60%、90%的階段性目標，以邁向淨零碳排目標。

金元福於2024年8月正式在家樂福高雄愛河店建置台灣第一座PET平板包材封閉式循環回收場域。郭哲宏自豪地說，回收率高達3成，顯示消費者願意參與。今年底也將擴大辦理，於北、中、南共設置15個回收點，驗證「總量周轉」的商業模式是否能夠成功。