老闆哭…9天春節起手式！2026年假期滿滿、補班「直接消失」一天都沒有

一則「2026年放假表」在Threads上掀起熱議。貼文列出明年包含春節9天、清明、端午、中秋連假共超過20天，更驚人的是「補班日：無！」。貼文作者自稱老闆，笑說「各位老闆要取暖一下了嘛」，沒想到留言區瞬間變成勞資大戰現場。

原PO列出2026年多達9個連假，春節更長達9天，還強調「補班日：無！」，引來網友熱議。

2026重點連假懶人包

春節假期：2/14～2/22，共9天
228連假：2/27～3/1，連休3天（傳說中的「請4休16」）
清明連假：4/3～4/6，4天
勞動節連假：5/1～5/3，3天
端午節連假：6/19～6/21，3天
教師節＋中秋連假：9/25～9/28，4天
國慶連假：10/9～10/11，3天
光復節連假：10/24～10/26，3天
行憲紀念日連假：12/25～12/27，3天

不少人力挺員工權益，留言直白：「台灣老闆只會加班又給基本薪資」、「亞洲公司把員工當機器」、「補班效率根本超差」。

也有人替勞工發聲：「多放幾天假感恩一下吧，沒有員工哪來老闆」、「歐洲都周休三日了，台灣還在補班」。還有人笑說：「補班那天真的有人在上班嗎？」

也有網友替老闆抱不平：「放太多公司會倒」、「沒有老闆哪裡來員工」、「我們休假早就超過政府規定」。原PO本人也多次現身留言區互動，回覆「那您可能不是老闆」、「我是老闆，但我也會說放假開心」，試圖緩和戰火。

