川普效應…航空客貨運有利基 華航、長榮航及星宇迎接商機

美中貿易戰陡然升級，台灣運輸鏈有利基。國內物流業者指出，美中貿易戰推動全球運輸供應鏈將加速往東南亞市場移動，其中，台灣成為美國在亞洲的轉運中心，台灣航空業飛北美的客貨量能持續擴增，將喜迎新商機。

航空業表示，在川普效應下，大陸飛北美的航班增速放緩，加上東南亞航空業的完整性與量能不如台灣業者，在客運轉機商機及東南亞物流供應鏈的移動下，明年北美客運轉機的龐大商機將加速成長，整體航空客貨流大餅將愈來愈大，台灣航空業更可望大吃該市場商機。

對此，國內航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）及星宇航空（2646）都看好北美轉機商機，三家業者積極布局，戰線拉到「轉機」市場，強化亞洲區間航線的密度，也同步瞄準北美、歐洲客運「轉機商機」。

美中貿易戰對海空運影響

在美中貿易戰升溫下，航空業者分析，大陸航空業基本上在美國線市場已經沒有著墨空間，不過，原本的供應鏈市場不會消失而是轉移；這一塊轉移的市場，將向東南亞各國移動，包括泰國、馬來西亞、菲律賓等及印尼等轉到北美的需求量大，國內的航空業者疫後出現明顯大規模的北美轉機需求，屬於台灣航空業者的黃金時代正要來臨。

華航、長榮航及星宇航空都同步指出，目前所有飛北美的航班當中，從東南亞飛來台轉機到北美的比重占約六成；另外，華航、長榮航也分析，歐洲轉機的占比也超過20%。

亞洲的轉機商機興起，北美線一直是各家航空公司含金量最高重要航線，歐洲線近年來觀光需求及東協市場商務客增加，歐洲、北美客運市場轉機客，成為亞洲各家航空業者積極爭取的嬌客；三大航空也加強亞洲區間航線布局，讓轉機航網多點布局，這些都需要很多的時間成本，拉高其他航空業者進入轉機市場門檻高。

至於海運部分，國內的海運物流業者分析，近年來美中貿易戰愈演愈烈，大陸的生產重鎮角色也一起改變，過去全盛時期，大陸出口北美地區的貨量，占美國進口的整體貨量比重超過五成，今年業界推估已經降到三成。



