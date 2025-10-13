航空業明年將爆搶客、搶貨大戰

航空業看明年展望，雙雄同表樂觀。繼長榮航（2618）對明年釋出樂觀的展望後，華航（2610）也認為，2026年的旅遊市場需求仍旺，而各家航空業者的營運策略如何擘劃，將會決定營收、銷售成長幅度。預告一場搶客、搶貨大戰恐將難免。

隨著航空客運市場的結構不斷改變，今年第4季業績將開出紅盤，而受惠於多個連續長假加持下，業內預期，將推升10月出國人氣並增強航空業者營運動能，包括長榮航、華航及星宇航空第4季的營收、獲利都將向上攀升。

展望明年，不僅北美布局開始發威，歐洲的觀光及轉機商機也逐漸成長當中，兩大主力航線的新客源，將成為明年推升營收、獲利重要成長動能。

華航、長榮航及星宇航空瞄準歐美兩大市場商機，其中，2026星宇航空也已經宣要飛進歐洲市場，市場傳出首航地點選在布拉格；隨著歐洲市場新伙伴加入，華航、長榮航迎戰2026年將加重歐洲航線綿密度的布局。

華航考量到大洋州來台轉機到歐洲的客人也會增加，已經宣布今年11月18日起台北-倫敦增至每周五班，2026年台北-布拉格也將規劃增加至每周三班，由於華航歐洲航線轉機旅客占比已近三成；另外北美市場也正在規劃增班當中。

長榮航空全新三艙等787-9目前已執飛慕尼黑和米蘭航線，也將會在11月2日起投入維也納直飛航線；未來航權分配、市場需求及機隊運能情況積極評估開闢如北歐三國、西班牙等具市場潛力的新航點。