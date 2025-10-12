黃騰輝×東海大學綻放時光玫瑰 2026最美年曆浪漫登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《黃騰輝×東海大學2026典藏年曆》綻放時光玫瑰，被譽為2026最美年曆。業者提供
《黃騰輝×東海大學2026典藏年曆》綻放時光玫瑰，被譽為2026最美年曆。業者提供

玫瑰在時間的頁面中綻放—《黃騰輝×東海大學2026典藏年曆》，收錄藝術家黃騰輝為東海玫瑰園繪畫的〈小王子的玫瑰〉，將愛與夢想凝結為跨越時光的詩畫意象，被譽為「2026最美年曆」。

為慶祝創校70週年，東海大學與傑出校友、當代藝術家黃騰輝合作推出典藏年曆。畫作精選其60年創作心路中的30幅代表作，並邀集12位詩人撰寫專屬篇章，讓詩句與畫面互為註解，翻閱間如同展開一場跨越時光的藝術對話。

黃騰輝同時也是古典玫瑰園的創辦人，集團旗下包含「ROSE HOUSE古典玫瑰園」、「先喝道TAO TAO TEA」、「ROSE HOUSE CAFÉ」等三個品牌，以及與文化景點結合的「打狗英國領事館文創園區」、「台灣國家美術館」等，透過場域設計與品牌策展，打造出一個結合茶藝、藝術與生活美學的品牌。

黃騰輝以繁花與玫瑰意象見長，將東方底蘊與當代風格融為詩性風景。他的作品曾登上VISA與JCB國際信用卡封面，並為英國皇室御用瓷器品牌設計，包括威廉王子大婚紀念瓷器等。此次年曆特別收錄其代表性鉅作〈小王子的玫瑰〉，象徵愛與夢想的交織，成為最受矚目的焦點。

本年曆同時納入兩篇重量級專文：國立臺灣藝術大學前校長黃光男以〈物以貌求．心以理應—黃騰輝的美學造境〉剖析其「生活即藝術」的實踐，讚其畫境「創作始先之處與當下純粹美學，應運在自然、人為與冥想中融入圖象。繁花中自見哲思」。作家周芬伶則以〈以絕美的愛造一座玫瑰園〉，透過文學筆觸書寫「玫瑰哲學」與精神寓意。

前國立歷史博物館館長廖新田評論：「黃騰輝的玫瑰，從具象、意象到抽象，最終追求的不僅是表面之美，悅目，而是透過幻變的藝術形式走進藝術精神世界」。詩、畫、評論三重層次交織，使這本年曆超越日用之器，更成為承載藝術精神的典藏專冊。

近年來，黃騰輝更在東海大學天鵝湖畔，親手打造一座實體玫瑰園，作為獻給母校70周年的獻禮，將畫布上的浪漫延伸為校園實景，讓藝術融入生活日常。

東海大學創藝學院院長許和捷表示：「黃騰輝在繪畫美學所體驗的境界，是自然、現實與理想純粹獨立的繪畫風格表現。」國美館前館長廖仁義更盛讚：「黃騰輝的繽紛詩境是一座沒有圍牆的玫瑰花園，他宛如聖修伯里筆下的小王子，靜候我們走進，分享他的夢想。」

《黃騰輝×東海大學2026典藏年曆》即日起於誠品全台門市及誠品線上限量預購，享預購價85折優惠，數量有限，售完為止。

黃騰輝以繁花與玫瑰意象見長，作品曾登上VISA與JCB國際信用卡封面。業者提供
黃騰輝以繁花與玫瑰意象見長，作品曾登上VISA與JCB國際信用卡封面。業者提供

