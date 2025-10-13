衛福部長石崇良三方向修正藥事法 本土藥廠迎百億元商機

美國總統川普政策影響全球藥品市場，衛福部長石崇良昨（12）日表示，將透過修法強化台灣藥品韌性，已擬定並送出《藥事法》修正草案，包括提前通報、統一控貨、彈性藥價等三大重點，積極防堵藥品缺口。

據衛福部盤點，受川普關稅影響，將陸續有47項國際藥品退出台灣市場。在積極作為上，衛福部昨日表示，將授權食藥署透過「統一控貨」來避免缺藥。在政府強化在地供應鏈前提下，本土藥廠可望迎填補外商藥品退出台灣後的百億元商機。

石崇良昨日出席2025世界中風日園遊會活動，他在受訪時表示，包括藥品的量會減少或不再供應台灣的47項藥品中，其中約十項原廠藥。另，這47款藥品都是老藥，不是新藥，更有46項可望由國內學名藥廠供應，只有一項器官移植後的抗免疫排斥藥品在明年底之後，將透過專案進口方式防止停藥。

因應川普藥品關稅，石崇良表示，面對短期藥價調漲，目前已於韌性特別條例編列200億元用於藥價調整，但就長期藥品韌性，仍須增加民眾對學名藥信心，並透過國產或區域性合作增加學名藥供應。

修法方面，石崇良指出，包含三大重點。第一、非必要藥品若要減產、停止供應台灣，強制藥廠必須通報，讓國內藥品生產有時間調整因應，因此將修法讓非必要藥品比照必要藥品提早於六個月前通報。

第二、避免藥品傳出缺藥或停止供應消息後，造成市場搶貨、囤貨；期許在修法後，依法授權食藥署在缺藥期間可以「統一控貨」，避免出現搶藥潮、囤貨潮，以防藥物供給失衡。

第三、為確保藥品韌性，針對短缺或停止供應藥品，均會詢問藥廠是否要調整藥價，讓藥物市場更合理，避免缺藥問題持續發生。

對此，中華民國學名藥協會理事長陳誼芬表示，針對國內缺藥品問題愈來愈嚴重，學名藥協會也向衛福部提出建議，針對不再進口來台的學名藥，期待衛福部對本土藥廠提供「綠色通道」。二是普查目前專利已過期的原廠藥物，儘速協助本土藥廠能儘可能掌握生產能力。另外，呼籲衛福部應提供更多政策支持，鼓勵醫院多多採購本土學名藥。



