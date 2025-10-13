全球藥品市場洗牌 台廠雙多

全球藥品市場洗牌，台廠有雙重利多。業內認為，台廠學名藥製造能力強，能全力彌補國內的缺藥危機外，美國對進口藥物課徵關稅將排除學名藥，對台廠也將是利多。

美國總統川普月前宣布自10月起對任何原廠或專利藥品徵收100%的關稅，近日根據外電報導，這項計畫並未包括進口學名藥在內。外電指出，白宮聲明表示政府並未積極討論對學名藥依第232條實施關稅，負責關稅調查的美國商務部也證實，232調查不會導致學名藥被課關稅。

不過美國食品藥物管理局為了持續強化美國本土藥品製造的策略，近期仍然宣布一項針對美國學名藥製造的試點計畫，必要時將提供資金、技術支持和流程簡化等方式，鼓勵學名藥廠擴大美國的生產規模。

學名藥協會理事長陳誼芬表示，台灣外銷美國藥品不論是製劑或原料藥，絕大多數是供應學名藥市場，美國最新藥品政策對本土藥廠相對有利，尤其原料藥供應至美國市場數量較多，包括中化（1701）、永信（3705）、生達（1720）等製藥集團都將獲利。

此外，為因應美國藥品政策，國內生技製藥業包括保瑞（6472）、美時（1795）、永信、易威（1799）、藥華藥（6446）等公司今年以來已先後展開美國併購、設廠或擴大產能等布局，這些公司預期都將有機會享受到美國政策紅利。