智慧經營／必應創造董事長周佑洋整併上下游 深耕演唱會產業

必應（6625）創造董事長周佑洋，業界人稱「洋公」，在演唱會產業深耕近30年，從土法煉鋼到整併上下游，一路帶領必應成為亞洲演唱會製作龍頭，這關鍵的經營心法全在於「溝通、信任與分工」，他表示，希望員工沒有後顧之憂，盡情揮灑創意，就是公司最大的核心價值。

基層做起 奠定實務基礎

周佑洋在大學時期便深受演唱會現場氛圍吸引，並參與了多項校園演唱會製作，「當時我覺得很有趣，尤其看到台下的觀眾很開心，心中就浮現滿滿成就感」，周佑洋說，後來做校園演唱會活動的業者，詢問要不要進入產業，於是19歲毅然決然休學，從娛樂產業最基層的燈光音響工作做起，包括搬運、硬體操作、安裝設備等都是一人扛起，他笑說，自己是用最土法煉鋼的方式，去奠定實務基礎。

隨後周佑洋進入唱片公司擔任企畫，開始接觸到宣傳、行銷與藝人溝通，逐步建立跨領域的專業知識，累積經驗的同時，也與滾石及相信音樂等團隊建立起深厚關係，他表示，那時候才真正體會到，這一行最重要的不是技術，而是溝通。

周佑洋認為演唱會產業需要多方協力合作，若分工過度零散，往往造成溝通成本過高，影響效率，於是他有了整併上下游公司的想法，一方面有更大的執行力，另一方面也能在創意上集思廣益。

不過，演唱會產業並非想像中容易，這幾十年來也有辛苦的時候，最嚴重莫過於疫情期間，演出市場幾乎全面停擺，但必應不僅撐下來，300多名員工也沒有大規模裁員或減薪，皆因周佑洋的管理得宜。

明確分工 發揮團隊創意

周佑洋表示，自己的管理方式就像製作演唱會，堅持分工制度明確，且信任專業，像是每一場演出都有不同的部門分工，必須相信燈光設計、音響工程、財務團隊等每一個專業團隊。他的做法是，先給大家一個清楚的大方向，然後讓部門之間去協調、發揮創意，最後就能拼湊出一場成功的演出。

對周佑洋而言，音樂與演唱會的意義並不只在於商業成功，更是情感連結的力量。他特別提到李宗盛的一首〈新寫的舊歌〉，歌詞讓他聯想到已逝的父親。

「我爸爸走的那天，我正在哈爾濱演出，來不及陪在身邊，後來有次在李宗盛演唱會聽到這首歌，情緒立刻湧上心頭，音樂就是這樣，在某個時刻會帶來深刻共鳴，讓你重新感受到青春與感動。」這份感動，也是他堅持至今的動力來源。

周佑洋從19歲放下課本到如今掌管上市公司，始終保有最初在校園舞台上感受到的單純成就感，他認為做演唱會不只是事業，更是一種有價值的工作，能讓觀眾獲得快樂，能讓團隊發揮創意，也能讓自己在專業中找到意義。他也相信，只要能持續帶給觀眾快樂，持續為產業注入創意，必應創造就能在變動的市場中長久存在。