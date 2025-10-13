經濟選書／符合組織需求 化解職場內傷

我認為，近來被廣泛討論的人手短缺問題，其實也為組織開發帶來新的可能性。

因為組織發展的本質，並非針對個人的特質來下定論，也不是透過與他人比較來劃分等級，僅為選拔出「優秀的人才」。

但是，經常出現的一種狀況是，中小企業直接引用大企業所實行的目標導向經營、職務導向、幸福感式經營等口號。

雖然經營環境與人力資本規模截然不同，許多中小企業卻深信大企業的政策就是最先進的典範，因而依樣畫葫蘆，導致計畫經常無疾而終。

一家由第二代社長率領20名員工的設計公司，在進行招募考試時，施行當時非常流行的「費米推論」。那位社長講了一句非常經典的話：「因為若是Google的話，一定會這樣做！」

管理十幾萬名員工所需要的制度，相較沒有餘裕篩選人才，只能努力讓現有人力組合發揮到極致的公司，可說是截然不同。組織發展沒有優劣之分，請務必根據自家公司的現況，不斷進行嘗試和調整。

無法完全捨棄「大企業所採取的方法才是王道」這種想法，或許是內心深處的能力主義在作祟。這時不妨反省一下，是否「大就是好」這種將大小、強弱、長短進行比較時，感覺總是前者比較優秀的價值觀，早已深植自己心中。

前些時候，我和產業力諮商協會的成員進行交流。當時我談到本書內容所提及的話題，並在交流進入尾聲時聽聞非常有趣的回應。

「聽到『組織發展』這個詞彙，我可以理解是要針對組織做哪些事，但老實說，我不知道要從何處著手，又該做些什麼。」

「不過，聽了勅使川原女士針對組織發展的說明後，我才明白組織發展並不是要針對個人進行優劣的評價，而是在所謂『特長』這層意義上，持續就人與人、人與工作的組合進行調整。」「也就是說，所謂推動組織運作，就是耐心且細膩地與個人互動，並加以引導，這樣對吧？」

以上這段話，正是我想表達的。

我一直將「人才培育的重點是提升個人能力」這點，與組織發展相互對照來進行說明。但這次的交流讓我意識到，太強調「組織」或「互動關係」，對許多人來說，反而比探討「個人」更難以理解。

人們總是偏愛容易理解的事物，或者說，我們只能理解「易懂的東西」，比較容易接受清楚易懂的邏輯。但我們必須謹記，容易理解的東西，和對組織來說必要的行動，未必一樣。

同理，得到某種東西時，必然也會失去某些東西，我們必須隨時提醒自己，是否因為一味追求簡單易懂，而意外捨棄某些重要的觀點。（摘自《化解職場內傷》，采實文化出版）