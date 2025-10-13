點子農場／讓剩食成為聖食 照顧貧窮弱勢

她是位很特別的長輩，在台灣社會深具影響力卻言行生活都相當低調，我也因為她的介紹認識了許多三意人朋友，這些朋友都以創意推動公益和生意。

這天，透過這位長輩認識了香港膳心連基金會的創辦人黃林碧瑢。過去25年，她一直致力於把剩食變成聖食，減少食物浪費，也照顧弱勢與貧窮，以創意同步成就公益與生意。

黃林碧瑢出生於台灣的優渥家庭，十個兄弟姊妹、各自都有保母。但她對童年最鮮明的記憶卻不是豐足，而是因為任性常常偷偷丟掉的便當。那久遠的浪費食物的罪惡感記憶，如一粒細沙，在她心裡不斷摩擦著，最終磨成一顆不能忽視的珍珠。

移居香港後，20多年前在香港街頭，她看見一位老婆婆彎腰駝背推車做資源回收，一問之下，才知道整車的廢紙瓶罐只能換25元的生活費。她立刻遞上百元紙鈔想幫忙，對方卻拒絕，不是因為不需要，而是為了維護尊嚴。

這也讓她意識到：救助若僅是即興的施捨，可能會傷到對方的自尊。真正的幫忙，必須是有制度系統的連結，受與人的尊嚴同時被保護。

於是，她開始逐一敲香港五星級酒店的門，請酒店把吃不完的食物捐給她，她甚至被當成乞討者般的拒絕，卻沒有退縮。反而設計了一套「鐵三角」的解決方案：

一、請捐贈方與受贈方各自簽署免責與自負風險文件。

二、彼此以編碼匿名，保障捐贈方的權益和受贈方的尊嚴。

三、編寫細緻的衛生操作手冊，甚至明訂運送和加熱溫度與捐贈加熱設備。

除了用以上三原則來運作，缺什麼，她就自己掏錢補上。透過法律框架、匿名設計與衛生控管，她讓善意從好意變為可以落地的流程，讓剩食轉化為濟貧聖食。

創辦膳心連25年來，讓黃林碧瑢最記憶深刻的故事，是她帶著兩位一直在觀望與膳心連合作的五星級飯店名廚走進庇護中心。看見長長人龍排隊只為分食一桶稀薄的冬瓜湯，兩位每天在銀器上雕琢滋味的廚師，當場難過得失聲痛哭，隔天立刻打開合作的大門。

從那一刻起，黃林碧瑢明白，「看見」是最有力的動員。與社區合作、與專業並肩，才可能將救助化為制度工程。兩者的連線不僅是資源共享，更是對「尊嚴救助」的共同詮釋。

黃林碧瑢的父親曾說：「沒有人應該挨餓。」這句話像一把湯勺，舀起她心裡的信念。即便遭遇質疑與資金不足，她依然堅持要把剩食化為有尊嚴的餐點，讓寶貴的食物與人重新相遇。

多年之後，膳心連一年送出上百萬份餐點。她用行動說明了，在香港每年上千噸被浪費的食物和160萬的香港弱勢人群之間，真正需要的不只是食物，而是把食物送到對的人手上，在對的時間和對的方式。

膳心連的故事，不只是慈善旅程，更是尊嚴工程。用制度、創意與愛心，把剩食轉化為聖食。