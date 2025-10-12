北市府明發函新壽朝合意解約進行 綠白樂見籲：協商公開透明

快訊

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
輝達進駐北士科T17、T18進度卡關。台北市副市長李四川（右二）今天邀集法務局長連堂凱（左二）、產業局長陳俊安（左一）、地政局長王瑞雲（右一）等一同舉行記者會，宣布北市府明天將正式行文給新壽，啟動「共同合意終止契約」協商。記者林俊良／攝影
輝達進駐T17、T18有進展，據了解，北市副市長李四川今天宣布啟動與新壽「共同合意終止契約」協商。綠白議員都樂見其成，呼籲市府應更加主動，關鍵價格協商必須要公開透明，由第三方計算出公正合理價格，來與新壽談判。

民進黨議員鍾佩玲指出，樂見市府從被動轉為主動，目前看起來輝達首選仍是T17、18兩塊地，可以理解新壽作為商人轉讓地上權需要獲利，但價格要合情合理，呼籲市府應組成談判小組，估算一個合理金額，並將協商過程公開透明呈現給大眾，第一天施政報告當天，大家目標一致，就是要讓輝達留在台北，市府需更積極去解決問題，不能再不作為。

民眾黨議員黃瀞瑩也說，目前為止看起來市府與新壽都是各自放話，缺乏溝通管道，還是希望三方都能坐下來好好談，市府也需更積極主動，邀集另外兩方提出需求，並主動請第三方估價團隊給予一個公平合理的價格，若輝達也有考慮其他選項，也應將其他方案準備好，如T12等，盡可能讓輝達能夠留在台北。

國民黨議員徐弘庭認為，明年全台要做「會計項目準則換軌」，由風險基礎資本（RBC）轉為未來代清償能力制度（TW-ICS），對新壽來說，壓力更大。未來北市府雖只能罰款，但現在就可以糾正，要求新壽改善，地租不斷上升也可作為手段。

