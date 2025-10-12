這麼複雜土地也能都更！她花8年請走30戶占有戶、打造25層大樓

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
松山指標案「崧喆」基地整合前街景。圖／翻攝自Google Maps
台北市區有不少難整合的複雜土地，位於八德路四段、塔悠路交叉口的一塊約500坪土地，是其中之一。過去二十多年來，有數不清的建商探詢過，但大多第一時間就打退堂鼓，有四家建商實際進場整合，也沒成功。

不過，現在行經這裡，可以發現已全然不同。該土地現在已由利晉工程關係企業弘新建設，聯手燾鼎建設整合成功，並於今年928檔期推出「崧喆」，規劃興建地上25樓、地下6層SRC大樓。

弘新建設經理邱世湞表示，這塊土地讓先前許多建商一問就打消念頭，主要是這塊土地雖然是私有地，但卻有多達30戶是占有戶，而且大多是店面。就都更來說，占有戶和店面是最難整合的，這塊地集合二者，因此建商大多不敢碰。

她表示，利晉2017年進場整合這塊土地時，也沒人看好會成功，不過公司以高度耐力與專業，先取得大部分土地產權，接著一方面透過訴訟，另一方面給予補償，歷經8年終於搞定所有占有戶，最後再整合周邊公寓順利推案。

當地原本是一片二樓房子，中間還有一些鐵皮屋，其中有宮廟、當鋪、佛具、香行，五金雜貨、小吃麵攤等，不過現在已全數拆除打造為大型接待中心。

負責銷售的創意家行銷副總柯仲武表示，「崧喆」為928檔期南松山指標都更案，有地段交通優勢，加上利晉品牌，目前來客不錯，個案1~3樓規劃為一般事務所，每坪開價平均約120萬元；住宅部分，平均每坪開價約158萬元。

松山指標案「崧喆」接待中心。圖／業者提供
