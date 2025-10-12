聽新聞
借重汽旅改造經營 胡智鈞接掌「日月町」營運長
精英開發集團旗下的南投埔里「日月町複合式商場」營運長一職最近由同集團的台中市「芭蕾城堡酒店」營運長胡智鈞接任，全面負責商場營運。胡智鈞說，日月町不只是商場空間，而是一個能承接旅人停留、匯聚在地創意與觀光價值的平台。未來將陸續推出親子主題活動、市集策展、品牌聯名等活動，從傳統購物場域升級為「值得停留、值得分享」的南投觀光中繼站。
日月町複合式商場位在前往日月潭的愛蘭交流道旁，去年8月1日開幕，外觀是純白現代建築，內有日系蔦屋書店、東京人氣咖啡廳，以及多個在地品牌、特色餐飲、購物選物和休息區，今年前三季吸引逾80萬人流，帶動約6500萬元營收。
胡智鈞會接任「日月町複合式商場」營運長，據了解和他成功把「芭蕾城堡酒店」從汽車旅館轉型為知名親子旅館有關，此一改造也使該飯店2024年與2025年連續兩年獲得食尚玩家旅宿大賞的「最佳親子飯店」票選肯定，不僅客源單純化，營收還增加。接任日月町營運長之後，同時仍負責芭蕾城堡酒店營運，等於一人同時職掌集團的兩項要職。
胡智鈞說，他雖然負責過多家的飯店營運，但商場還是首次，但他認為，無論商場或是飯店，在行銷方式上有其相通之處。這不僅是一場角色轉換，更是一項全新的任務進化。也會把在親子旅宿領域的成功經驗，延伸至商場營運舞台，展現企業推動「空間內容化、活動主題化、品牌策略化」的跨界企圖。
