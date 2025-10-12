9月上市上櫃永續榜TOP 10 兩大超商ESG表現亮眼

9月企業永續行動力

市值前50大上市上櫃公司9月ESG永續聲量榜揭曉！本月ESG討論更貼近你我的生活日常，從超商的公益活動、農場的友善耕作，到產業鏈的能源治理與資源循環，都成為大眾關注的話題。這些看似分散的行動，正一點一滴堆疊出更大的永續聲量，也讓議題從街角延伸到產業前線。

本文以2025年9月30日台灣期貨交易所及證券櫃檯買賣中心所公布的市值前50大上市上櫃公司為依據，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析2025年9月1日至2025年9月30日區間的企業永續排名。究竟這份榜單有哪些值得關注的地方？從生活倡議到綠能布局，9月的永續聲量正一步步拉近產業與日常的距離。

上市NO.1 統一超商

公益不只是一句口號，也能變成全民的參與行動。統一超商在9月初率先掀起熱潮，拿下9月上市公司永續榜榜首。聲量高峰落在9月1日，主因是為9月5日的「國際慈善日」提前暖身，推出「捐款711元送OPENPOINT 50點」活動，並結合「把愛找回來」募款平台，整合零錢捐、ibon、APP與點數捐款等多元管道，再搭配抽獎設計，讓民眾在參與公益的同時也能感受到回饋與互動，成功引爆話題，成為9月網路聲量的重要來源之一。

另外，9月23日花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流後，統一超商第一時間啟動門市安全機制，以人員安全為最優先考量，迅速撤離門市同仁至安全地點。隨後，「OPEN!行動購物車」載運物資進入災區，企業並聯手多個公益團體與供應商，將御飯糰、麵包、瓶裝水與生活用品送進臨時避難收容處。從守護第一線同仁到送暖災區，這場行動不只是物流支援，更展現企業在危急時刻的溫暖與責任感。

上市NO.2 台積電

台積電長期深耕永續，近年屢屢交出亮眼成績。僅在2024年，其晶片便協助全球減少用電達1042億度，相當於減少4400萬公噸二氧化碳排放，實質減碳成果讓企業永續作為備受關注。台積電在上市公司9月永續榜中名列第二，展現穩定的長期影響力。

9月12日，台灣積體電路製造攜手工商時報舉辦「2025亞太永續博覽會共榮與成長論壇」，吸引超過500名產官學界代表到場，現場聚焦循環經濟與綠色供應鏈，討論氣氛相當熱絡。台積電也在活動中分享最新進展，全台廠區再生水使用率已突破四成，未來將持續朝百分之百循環利用邁進，展現把永續真正融入營運的決心，也為半導體產業的綠色供應鏈再添一股力量。

上市NO.3 台塑企業

台塑企業9月位居上市公司永續榜第三名，永續亮點來自桃園市楊梅區的台塑楊梅有機生態農場。有機哈密瓜因採用「一株一果」的精緻栽培方式，引發外界討論與關注。根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，從探索概念來看，「一株一果」是民眾的討論焦點。這種栽培方式不只是追求果實品質，更是一種對土地的尊重與珍惜，也意味著更精準地使用資源，讓農業與環境能長久共生。

不過，9月15日與台塑石化（台塑集團旗下子公司）相關的環保爭議，也在網路上引發另一波關注。12年前遭查獲的大量石灰廢棄物堆置問題再度被環團點名，台塑表示已派員清理並配合法規辦理，後續處理方式也成為外界討論焦點。這起事件為整體品牌形象帶來一定影響，好評影響力2.583，在前十名中相對偏低。

上市NO.4 中華電信

從樂齡照護現場到災區搶修前線，中華電信在9月以實際行動回應社會需求，最終拿下本月上市公司永續榜第四名。聲量焦點之一來自與伊甸社會福利基金會攜手舉辦的「永續環境共生，迎接超高齡世代」系列活動。9月2日，中華電信團隊走進坪林水柳腳托老中心，陪伴長者一起做暖身操、認識草藥並親手製作青草槌，還用AI工具練習垃圾分類，讓環保與科技議題變得更貼近日常生活。長者們一邊實作、一邊和志工熱絡聊天，笑聲此起彼落，讓這場永續活動不只是一場課程，更成了溫暖又有連結的一天。

9月下旬，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，中華電信第一時間啟動搶修，23日晚間完成災區4G/5G基地台全數修復，並祭出月租減免、設備維修優惠及臨時充電站等九大措施，協助災民恢復聯繫與生活節奏。同時開放Hami Point捐點活動，讓民眾也能參與援助行動。

上市NO.5 中信金

中信金9月首次挺進上市公司永續榜前五名，聲量高峰來自對花蓮縣災後重建的即時投入。聲量高峰來自對花蓮縣災後重建的即時捐助。中國信託集團宣布捐款2,000萬元，由中信金控及旗下子公司共同捐出，款項將用於花蓮地區受災學童助學、災後救助與家園重建。長期關懷偏鄉與棒球教育的中信慈善基金會董事長辜仲諒，也親自對外說明這筆捐款的方向，凸顯企業對災區援助的即時行動力；這筆及時的善款，也讓中信金在永續討論中嶄露頭角。

這次災情牽動在地情感，花蓮光復地區因長年培育基層棒球而廣受關注，不少與當地有淵源的球員在災後返鄉投入協助。中信金捐助消息曝光後，網路上湧入大量感謝留言，許多網友提到辜仲諒長年投入棒球發展，「對棒球的熱愛大家都看在眼裡」，這次又捐款救災，更有人直呼「台灣有這種大老闆是人民的福氣」、「好人有好報」。這股真實情緒，讓公益行動不只是金額的累積，也和在地情感緊緊連結。

上櫃NO.1 全家

全家便利商店以589則聲量穩居9月上櫃公司永續榜榜首，延續8月熱度，再次以實體行動引發ESG討論。9月6日至8日，全家再度舉辦「自備飲料杯省8元」快閃活動，雖然沒有大張旗鼓宣傳，但已在咖啡族與通勤族之間累積默契，被稱為「隱藏版好康」。對許多習慣每天買飲品的民眾來說，這不只是環保小事，更是一種輕鬆參與減碳行動的方式，也讓品牌在永續議題上持續保有高能見度。

9月聲量高峰則來自與RE-THINK 重新思考環境教育協會合作推出的菸蒂議題影片。影片主軸為「把菸蒂還給陌生人會怎樣？」志工親自上街，當場向亂丟菸蒂的民眾宣導環境保護的重要性，引發網友熱烈討論。有網友留言「看了好緊張，但居然有人做了我幻想的事情」、「你們好偉大，拜託抽菸的人不要再亂丟煙蒂了」，也有人說「社會需要更多這樣的勇者」。這波話題成功引爆社群共鳴，為10月即將登場的「這還好吧！？」生活觀察環境展提前暖身。另一方面，全家也因花蓮洪災發起募款專案，與基督教芥菜種會及財團法人賑災基金會合作，透過FamiPort與APP捐款渠道，號召消費者加入援助行列。從一杯飲料的日常減碳，到街頭上勇敢開口的環境倡議，全家用一步步的實際行動，帶動更多人願意跟著參與。

上櫃NO.2 環球晶

關鍵材料議題成為9月半導體產業的一大焦點，也讓環球晶圓股份有限公司聲量竄升，以177則討論登上上櫃永續榜第二名。聲量最高點落在9月8日，董事長徐秀蘭公開談到「材料來源穩定與回收再利用」的重要性，一席話推上聲量高峰，凸顯供應鏈穩定與永續發展在產業中的關鍵角色。

9月23日，環球晶再度拿下「國家企業環保獎」銅級獎，這已是連續五年獲獎。竹南廠一年節電超過200萬度、用水回收率達77％，這些節能成果也延伸到竹南地區的環境行動，包括認養海岸線進行淨灘，以及協助社區進行生態監測與環境教育，讓永續不只是工廠內部的作業流程，而是真正在地落實。

上櫃NO.3 中光電

中光電以無人機製造為核心，9月聲量高峰落在18日，適逢史上規模最大的「台北國際航太暨國防工業展」，總經理忻維忠宣布，國防部總額500億元的無人機採購計畫已正式啟動，中光電預計在年底前完成去年爭取到的3100架無人機交機驗收，總金額約22.2億元。

雖然屬於軍工產業，但中光電近年積極強化本土研發能量與製造供應鏈，透過在地生產、縮短運輸距離與強化技術自主，展現科技製造在永續韌性中的角色。隨著國防部明年釋出的多型無人機需求計畫備受矚目，中光電的布局也進一步推升聲量，成為9月上櫃永續榜的焦點之一。

上櫃NO.4 群聯電子

群聯電子在9月的「上櫃公司好評影響力」中名列第三，展現穩定的正面形象與口碑實力。公司9月公布合併營收達65.15億元，較去年同期成長47％，並創下歷史單月次高。尤其在AI應用帶動下，PCIe SSD控制晶片的出貨量較去年同期暴增近300％，這樣的爆發性成長，也讓外界再次看見群聯在高速儲存市場的主導地位。

這波需求潮背後，其實也藏著一層永續意涵。AI運算耗能驚人，而高效能儲存晶片能讓資料處理更有效率，減少伺服器資源浪費、降低能源消耗。當更多基礎科技端開始思考如何節能與減碳，也讓永續不再只是環保議題，而是產業升級的一部分。

上櫃NO.5 聯亞

聯亞主攻光通訊元件磊晶片領域，產品橫跨雷射二極體與檢光器，長年深耕高速傳輸技術。隨著AI資料中心升級，對高速光通訊設備的需求持續增加，也帶動聯亞的市場關注度上升。近月股價表現穩健，市場熱度同步升溫，這家光通訊廠的發展備受矚目。

此次聯亞首度躋身《永續溫度計》榜單，聲量焦點來自獲財政部北區國稅局表揚績優營業人，肯定其在誠信開立發票與推動電子化作業上的努力。這類穩健的法遵與治理行動，雖不像大型永續專案那麼吸睛，卻也為企業形象默默加分，成為上榜的重要因素之一。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月1日至2025年9月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

