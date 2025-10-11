對抗出國潮 百貨引進日韓品牌快閃

挑戰與過往完全不同的模式，百貨龍頭新光三越首次與南韓現代、日本伊勢丹百貨攜手，大量引入日韓品牌進駐，透過國際化視野讓百貨商場內容更有趣，也是百貨業界的創舉，而新光三越的大動作，背後原因則是與出國潮有關。

新光三越副董事長兼總經理吳昕陽上月底透露，新光三越的「店后」信義新天地，接下來將會非常的不一樣，日前揭曉，是與日本伊勢丹、南韓現代百貨THE HYUNDAI SEOUL兩大百貨商場合作，合作的模式，更是與過往大不相同。

吳昕陽去年與團隊到南韓現代百貨拜訪，在了解國外商場變化趨勢的同時，也建立了合作機會，此次，新光三越大動作把包包、服飾、美妝品牌等十一個南韓潮流話題品牌帶入台灣，在信義Ａ11館快閃，一路從十月串連到耶誕節，每個櫃位至少登場一個星期的時間，幾乎是「在Ａ11中，還有一個現代百貨」的概念。

而新光三越與伊勢丹的合作，則是直接把日本伊勢丹百貨的ISETANMEN’S搬來台灣，瞄準近年來明顯增加的男性客群。

疫情過後，報復性消費帶動百貨榮景，緊接著一直延續至今的報復性出國潮，讓百貨業苦不堪言，原本留在台灣的消費力，有很大部分都流到國外，特別是百貨相當仰賴的業績動能國際精品，很多民眾都選擇了出國旅遊時順便在國外買。

台灣民眾出國的首選，還是日本與南韓，而日韓的流行文化，幾乎都走在台灣前面，也有不少年輕人前去追流行，有百貨業主管就直言，現在不是單一品牌，而是直接把日韓最頂級的百貨給搬到台灣，直接免去出國流程，在台灣就能買到日韓一線商品，也打開了百貨業的新思路。

百貨業者表示，現在百貨的生態，甚至是年輕人的消費型態，講求的都是快速變化，更要讓年輕人覺得有趣，才有進入商場消費的誘因。現在新光三越大量增添了日韓元素，只要同樣的商品沒有太大的價格落差，那的確相當有吸引力，而未來這樣的模式能否複製，以及大家能否有足夠的國外商場資源，甚至台灣的商場能不能以同樣模式輸出，將成為下一階段百貨業決勝負的目標。