2025年台北紡織展登場 規模創新高 綠色科技與材料創新掀話題

亞洲重要紡織盛會「2025年台北紡織展（TITAS）」將於14日至16日登場，今年共有來自十國、388家業者、904個攤位參展，規模再創新高。隨著全球淨零碳排浪潮推動紡織產業邁入綠色轉型，今年展出內容涵蓋永續環保、機能應用與智慧製造三大主題，預料將掀起一波綠色科技與材料創新話題。

TITAS已成為亞洲綠色紡織品的重要採購樞紐，每年吸引眾多國際廠商積極參與，市場聚焦重點包含全回收、生質原料及智慧技術的最新應用成果，可望呈現台灣紡織業在淨零與數位轉型下的新面貌。經濟部技術司也攜手工研院、紡織所、紡拓會、鞋技中心、塑膠中心及印研中心等六大法人設立專區，凸顯產業創新與科技整合實力。

台灣指標業者全面到齊，包括台塑企業、遠東新（1402）、力麗集團、儒鴻（1476）、旭榮、宏遠（1460）、佳紡、集盛（1455）、新纖（1409）、南緯（1467）、興采（4433）、偉全（1465）、台灣百和（9938）、台灣歐西瑪等，將以最新再生纖維、海洋回收材料、生質基材與低碳製程搶占綠色商機。