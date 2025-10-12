2025年台北紡織展登場 規模創新高 綠色科技與材料創新掀話題

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
亞洲重要紡織盛會「2025年台北紡織展（TITAS）」將於14日至16日登場，今年共有來自十國、388家業者、904個攤位參展，規模再創新高。記者嚴雅芳/攝影
亞洲重要紡織盛會「2025年台北紡織展（TITAS）」將於14日至16日登場，今年共有來自十國、388家業者、904個攤位參展，規模再創新高。記者嚴雅芳/攝影

亞洲重要紡織盛會「2025年台北紡織展（TITAS）」將於14日至16日登場，今年共有來自十國、388家業者、904個攤位參展，規模再創新高。隨著全球淨零碳排浪潮推動紡織產業邁入綠色轉型，今年展出內容涵蓋永續環保、機能應用與智慧製造三大主題，預料將掀起一波綠色科技材料創新話題。

TITAS已成為亞洲綠色紡織品的重要採購樞紐，每年吸引眾多國際廠商積極參與，市場聚焦重點包含全回收、生質原料及智慧技術的最新應用成果，可望呈現台灣紡織業在淨零與數位轉型下的新面貌。經濟部技術司也攜手工研院、紡織所、紡拓會、鞋技中心、塑膠中心及印研中心等六大法人設立專區，凸顯產業創新與科技整合實力。

台灣指標業者全面到齊，包括台塑企業、遠東新（1402）、力麗集團、儒鴻（1476）、旭榮、宏遠（1460）、佳紡、集盛（1455）、新纖（1409）、南緯（1467）、興采（4433）、偉全（1465）、台灣百和（9938）、台灣歐西瑪等，將以最新再生纖維、海洋回收材料、生質基材與低碳製程搶占綠色商機。

綠色科技 淨零 材料

延伸閱讀

北美市場下單放緩 台紡織業拚度過關稅衝擊

台北紡織展10/14登場 力拓非美新市場

專訪／楊千霈斷開紡織豪門9個月近況 認了婚姻「情慾」太難

台南百年西市場 華麗重生

相關新聞

2025年台北紡織展登場 規模創新高 綠色科技與材料創新掀話題

亞洲重要紡織盛會「2025年台北紡織展（TITAS）」將於14日至16日登場，今年共有來自十國、388家業者、904個攤...

對抗出國潮 百貨引進日韓品牌快閃

挑戰與過往完全不同的模式，百貨龍頭新光三越首次與南韓現代、日本伊勢丹百貨攜手，大量引入日韓品牌進駐，透過國際化視野讓百貨...

「沒有不可能-千人福音餐會」 逾千位企業家與職場領袖參與

由國際基督徒工商人員協會全國總會(CBMC)主辦的「沒有不可能-2025千人福音餐會」，今(11)晚在台中烏日高鐵站區臻...

企業生日快樂／瀚亞投信 資產管理不忘公益

瀚亞投信深耕台灣25年，屢獲國內外殊榮。台灣團隊長期致力於提供多元產品與服務，滿足散戶與法人不同需求，投資解決方案涵蓋多...

企業生日快樂／瀚亞投信優質產品、策略 衝出重圍

瀚亞投信在台灣成立25年，歷經多個風風雨雨，面對競爭激烈的市場，瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉認為，25年來...

企業生日快樂／瀚亞投信志工計畫 哪裡需要去哪裡

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉是花旗銀行MA出身，金融資歷橫跨銀行、壽險及投信三大板塊。她曾在花旗銀行、荷蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。