「沒有不可能-千人福音餐會」 逾千位企業家與職場領袖參與

由國際基督徒工商人員協會全國總會(CBMC)主辦的「沒有不可能-2025千人福音餐會」，今(11)晚在台中烏日高鐵站區臻愛花園飯店盛大舉行，邀請知名牧師、金曲獎音樂人黃國倫擔任講員，主持人為奧斯汀寢飾總裁孫連禧，現場吸引超過千位企業家、職場領袖參與，攜手見證「沒有不可能！」

CBMC於1930年在美國芝加哥創立，迄今已95年，1961年在台灣創會，協會會員以企業家、職場領袖及教會牧者為主。千人福音餐會則於2021年啟動，今年分別在台北、台中、高雄及嘉義等地舉行，每場都吸引超過千人參與。

CBMC台灣第53屆理事長、光鹽建材國際負責人王國亨表示，基督徒商人會長期致力於推動「信仰進入職場」的使命，幫助企業家以聖經價值觀經營事業、影響社會。千人福音餐會不僅是一場屬靈盛宴，更是跨越企業與教會界線的信仰行動，見證眾人因信而合一的力量。

此次餐會特別邀請知名牧師、金曲獎音樂人黃國倫擔任講員，帶來真摯動人的生命見證與福音信息，與現場超過千位企業家、職場領袖及教會牧者一同經歷信仰的奇蹟。

黃國倫出身於音樂世家，早年以創作人、歌手及製作人身分活躍於華語樂壇，曾創作〈我願意〉、〈陰天〉、〈原來你什麼都不想要〉等膾炙人口歌曲，合作歌手包括王菲、張學友、鄭秀文等眾多巨星。他的才華讓他站上流行音樂的高峰，卻也在名利與空虛之間迷失方向。

在人生最低谷時，他遇見了信仰。那一刻，他明白真正的成功不是掌聲與舞台，而是被重新定義的生命。黃國倫以自身的生命故事，見證了「沒有不可能」不僅是一個主題，更是一份來自信心的宣告，使不可能成為可能。

現場並安排生命見證與感人信息，盼望每一位參與的企業家或職場領袖都能在溫暖與愛中，重新發現信仰的力量與生命的方向。