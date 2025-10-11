陽明海運數位轉型 美國休士頓辦公室人力調整非因運價疲軟

市場傳出陽明海運因北美運價疲軟，美洲德州休士頓辦公室關閉裁員，陽明海運表示，這是市場錯誤解讀，主要是因應數位轉型，人力進行調整，數位化後服務提升，陽明為避免誤解針對3點進行說明。

首先，陽明 持續推動數位轉型為核心策略之一，故原已持續整合分散各國的基礎客服與文件作業，透過 Global Service Center(全球客服暨備援中心)之建置，以達到資訊整合、工作集中與標準化之目標，可提供無時差之客服中心服務，積極提升競爭力與客服滿意度。

其次，因應目標與規劃，除主要歐美各國文件已集中台灣文件中心製作外，其餘客服支援運作亦持續集中化。所以陽明美國休士頓辦公室將移轉客服等支援性質業務至Global Service Center(全球備援中心)，但仍保留部分人力提供當地即時直接之客服支援服務。相關移轉作業將於2026年3月16日前完成。

第三，10月10日已於官網提供客戶公告，相關細節，避免客戶誤解。