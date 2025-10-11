快訊

挺誰？6人渾身解數爭國民黨主席寶座 王金平吐答案

陽明海運數位轉型 美國休士頓辦公室人力調整非因運價疲軟

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
陽明海運。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
陽明海運。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

市場傳出陽明海運因北美運價疲軟，美洲德州休士頓辦公室關閉裁員，陽明海運表示，這是市場錯誤解讀，主要是因應數位轉型，人力進行調整，數位化後服務提升，陽明為避免誤解針對3點進行說明。

首先，陽明 持續推動數位轉型為核心策略之一，故原已持續整合分散各國的基礎客服與文件作業，透過 Global Service Center(全球客服暨備援中心)之建置，以達到資訊整合、工作集中與標準化之目標，可提供無時差之客服中心服務，積極提升競爭力與客服滿意度。

其次，因應目標與規劃，除主要歐美各國文件已集中台灣文件中心製作外，其餘客服支援運作亦持續集中化。所以陽明美國休士頓辦公室將移轉客服等支援性質業務至Global Service Center(全球備援中心)，但仍保留部分人力提供當地即時直接之客服支援服務。相關移轉作業將於2026年3月16日前完成。

第三，10月10日已於官網提供客戶公告，相關細節，避免客戶誤解。

陽明海運 美國

延伸閱讀

【專家之眼】台寶貴資產被誰需索 賴能好好守護嗎？

美國反對全球海運碳稅 警告將制裁支持國家

美政府關門川普啟動大裁員 受波及部會一覽

美國委內瑞拉緊張升高 聯合國安理會多國關切

相關新聞

企業生日快樂／瀚亞投信 資產管理不忘公益

瀚亞投信深耕台灣25年，屢獲國內外殊榮。台灣團隊長期致力於提供多元產品與服務，滿足散戶與法人不同需求，投資解決方案涵蓋多...

企業生日快樂／瀚亞投信優質產品、策略 衝出重圍

瀚亞投信在台灣成立25年，歷經多個風風雨雨，面對競爭激烈的市場，瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉認為，25年來...

企業生日快樂／瀚亞投信志工計畫 哪裡需要去哪裡

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉是花旗銀行MA出身，金融資歷橫跨銀行、壽險及投信三大板塊。她曾在花旗銀行、荷蘭...

大陸十一長假過後 SCFI運價指數終止連四跌

大陸十一長假過後，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（10）日出爐，指數上漲45.9點至1160.42點，漲幅...

101點亮「億級」煙火經濟

台北101昨（10）日攜手台新新光金控舉辦的國慶煙火，首度結合煙火、無人機與大樓建築燈光與雷射光束，打造千萬級規模的無人...

埃及亞洲食品熱 台商瞄準商機布局新戰場

為搶占埃及日益興盛的亞洲食品市場，外貿協會開羅台貿中心特別組織多家台灣穆斯林友善食品製造商，參展在埃及舉辦國際酒店用品博...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。