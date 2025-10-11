茶博會「台灣優質農產好物館」 展現農村社區力量挺花蓮

「2025南投世界茶業博覽會」持續熱烈開展中，光華十路上的「台灣優質農產好物館」，集結全台在地風味與創新農產魅力。展期進入最後兩天(10月11日至12日)，這裡不僅是民眾選購好物的絕佳時機，更是透過購買，展現愛心與行動力的最佳場域。

由農村發展及水土保持署與台灣優良農產品發展協會共同策劃的「台灣優質農產好物館」，網羅了全台26家農村好物業者，展售茶飲、調理食品、地方風味美食與農村伴手禮等多樣商品。

所有產品皆以台灣在地新鮮原料製作，經在合法生產場域，包裝標示完整，皆符合食品衛生安全規範，不僅安心可口，也展現產地直送的自然美味。現場更提供試飲、試吃，讓消費者親自感受台灣農產的純粹風味與職人精神。

此外，為響應公益關懷行動，主題館推出限量「造型玻璃杯」，兼具收藏與實用價值。玻璃杯的銷售所得，連同館內業者所捐贈的愛心款項，將全數捐贈予衛生福利部「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」，以實際行動支援災區重建。

主題館表示，希望透過此次公益活動，邀請民眾支持農村社區產品與在地好物的同時，也能共同為社會注入更多溫暖與正能量，讓愛心持續傳遞。

農村發展及水土保持署說，展期進入倒數，歡迎民眾把握最後兩天機會，親臨「2025南投世界茶業博覽會-台灣優質農產好物館」現場逛展、拍照打卡及選購。買一份好物，傳遞一份愛心，用行動支持在地農產，並為花蓮災區重建盡一份心力。