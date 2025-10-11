亞德客9月營收月、年雙增 法人估今年 EPS 40~40.9元

亞德客-KY（1590）9月份營收月增16%、年增22%至30億元，為五個月新高，主要受惠單日出貨金額成長、工作天數增加以及人民幣升值；外資、內資機構目前多預估，亞德客-KY今年每股獲利（EPS）在40~40.9元間。

分析師指出，亞德客-KY9月來自電池行業、汽車、通用機械及機床設備行業出貨較好，儘管9月營收優於過往季節性，但因先前客戶因關稅不確定性導致下單觀望，第3季營收年增12%但季減8%。

分析師表示，亞德客-KY愈來愈多客戶對未來需求呈現正面看法，呼應公司對整體氣動產業及市場需求逐步回溫的預期。管理層認為中國政府刺激政策加上公司透過新產品將提升市占率，因此維持2025年營收成長低雙位數展望不變。