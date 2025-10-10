玩木頭、逛山城！「2025三義木雕藝術節」熱鬧開跑

配合國慶連假，「2025三義木雕藝術節系列活動－木藝慢活嘉年華」於10日起至12日熱鬧登場。活動地點橫跨三義木雕博物館、前廣場及水美藝術街，結合木雕展覽、藝文表演與在地特色，吸引各地遊客前來三義賞木藝、遊山城、度過充實假期。

活動於10日上午，以祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，展現對木工祖師的尊崇與感恩；下午起則由三義鄉親帶來精采的才藝演出，為節慶增添熱鬧氣氛，展現社區活力與文化底蘊。

下午3時的重頭戲－2025三義木雕藝術節系列活動開幕暨頒獎典禮，由苗栗縣長鍾東錦、客家委員會副主委邱星崴、交通部觀光署旅遊推廣副組長陳軒弘等人主持開幕式，贊助單位台灣電力公司、中油公司、裕隆汽車（2201）代表，與各界貴賓共同參與，宣告「2025三義木雕藝術節系列活動－木藝慢活嘉年華」正式開始。

鍾東錦與貴賓揭曉並頒發「2025臺灣國際木雕競賽」、「臺灣木雕薪傳成就獎」得主，以及社區才藝競賽的優秀團隊。所有獲獎的木雕藝術作品均於三義木雕博物館展出至10月19日，歡迎大家把握時間前來欣賞。

今年三義木雕藝術節活動內容相當豐富，在三義木雕博物館可以欣賞「2025國際木雕藝術交流展」、「2025臺灣國際木雕競賽作品展」，還可以組隊玩闖關任務「守護森林木之靈」；在木雕館前廣場體驗玩木頭的樂趣，包括雙人鋸木、電鋸急急棒、車製文昌筆、趣味童玩遊戲等，以及大象鑰匙圈、童玩竹蜻蜓、手鋸原木等親子木藝DIY。

還可以欣賞難得一見的木雕大師現場創作表演，以及親子互動的藝文表演、和文創市集；在水美藝術街的客家歌謠表演、「木藝探險王，闖關大挑戰」、「三代職人實境創作展演」、以及竹編風鈴、木製鑰匙圈、檜樂留言夾、木製雷雕書籤等多項DIY體驗活動。

除此之外，三義木雕博物館更集結了許多件三義木雕藝術家的作品，舉辦公益回饋活動，希望透過在地的藝術文化與社會公益結合，讓木雕藝術愛好者在收藏木雕作品的同時，也能提撥一定比例的金額捐助在地社福單位，扶助鄉里弱勢族群。

鍾東錦強調，三義木雕藝術節不僅僅是一場木雕藝術的觀賞與體驗，更是文化藝術與社會公益的平台。

今年的臺灣木雕薪傳成就獎得主為黃弘彥，臺灣國際木雕競賽「傳統工藝類」得主分別為工藝經典大獎-吳忠霖《盼》、裕隆木雕薪傳獎-許哲源《桃喜（二）童趣》、優選獎-陳佩吟《花語夢系列 ‧ 富貴》、楊天吉《桃喜》、吳俊仙《梨園春曉》、曹小武《斜風細雨歸去來》、溫作偉《穆桂英掛帥》。

「當代木雕類」得獎人分別為當代木雕大獎-林虹妤《破空》、裕隆木雕創新獎李承翰《雨後-顛倒世界》、優選-張敏丹《呼吸之間》、黃偉《繭紉》、黎宏燊《山花爛漫時》、姜運威《我在滿佈鮮花的樂園等待》、羅秉連《美味的故事》；所有獲獎作品均於三義木雕博物館展出至10月19日。