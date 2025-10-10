大陸十一長假過後 SCFI運價指數終止連四跌

大陸十一長假過後，最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數昨（10）日出爐，指數上漲45.9點至1160.42點，漲幅4.12%，這是在十一長假前連續四周下滑，上周長假未公布運價指數後，本周終告止跌回升。

業者指出，第4季仍處於傳統淡季，不過船公司有意降低供給，以減艙方式使供需趨於平衡，運價因而止跌。雖然船公司希望藉由降低供給的方式支撐運價，甚至希望提高運價，但後續運價表現仍需視市場供需而定。

SCFI指數及主要貨櫃輪航線運價變化

本周四大航線運價都回升，以遠東到歐洲運價漲幅最大，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,068美元，較前一期上漲97美元，漲幅近一成；遠東到地中海運價每TEU達1,558美元，較前一期上漲73美元，漲幅4.9%。

遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）小漲8美元，達1,468美元，漲幅0.54%；遠東到美東運價每FEU達2.452美元，較前一期上漲67美元，漲幅2.8%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU下跌7美元，跌幅1.7%；遠東到日本關西、遠東到日本關東及遠東到韓國每TEU都較前周持平。

業界指出，第4季仍因傳統淡季、美國港口將徵收停泊費用、美國聯邦政府停擺、中美關稅協商後續進展等不確定性風險，對市場需求產生潛在壓力。

但是也有業者指出，隨著年底節慶補貨需求逐步醞釀，市場可望在第4季逐步回溫，帶動整體需求緩步復甦。