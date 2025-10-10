埃及亞洲食品熱 台商瞄準商機布局新戰場

為搶占埃及日益興盛的亞洲食品市場，外貿協會開羅台貿中心特別組織多家台灣穆斯林友善食品製造商，參展在埃及舉辦國際酒店用品博覽會，將台灣優質產品推廣至這個擁有1.1億人口的消費大國。

埃及於10月7日至9日連續3天，在位於開羅的「埃及國際會議中心」（Egypt International Exhibitions Center，EIEC）舉辦第44屆酒店用品博覽會（HACE-Hotel Expo），展示酒店和餐飲業用品及食品。

外貿協會看準埃及現正處於「亞洲食品」熱潮當口，聯合外貿協會旗下的「台灣清真推廣中心」，募集了26家台灣食品製造業者一起參展，參展食品種類包含台灣水果乾、波霸奶茶三合一沖泡飲料包、鳳梨酥、乾果、沙琪瑪等休閒食品，還有咖啡、沙士、綠茶、風味奶茶等罐裝飲料、芝麻油、苦茶油，和台灣日光米。

所有參展廠商皆提供「穆斯林友善」產品，且多數廠商都已取得清真認證標誌。

外貿協會駐外辦公室「開羅台貿中心」（Taiwan Trade Center, Cairo）主任王齊賢告訴中央社說，2024年初剛到任時尚未在當地感受到亞洲旋風。然而從2025年初開始，卻突然發現各式亞洲餐廳如雨後春筍般地在埃及新興高級住商區「新開羅」（New Cairo）一家接著一家地開張，尤其是中式餐廳和越南餐廳。

此外，王齊賢還表示，「Instagram」和「TikTok」是埃及年輕人收集流行資訊的主要來源。這兩年，在這埃及最重要的兩大社交媒體上，常看到有埃及年輕人因為風靡「韓國流行音樂」（K-POP），而開始分享各式亞洲食品，例如如何煮拉麵，或是分享到新開張珍珠奶茶店打卡的照片。這兩大線索讓王齊賢嗅到，亞洲食品即將在埃及這片亞洲食品荒漠掀起一股熱潮的商機。

王齊賢觀察過去3日攤位參觀狀況時表示，詢問度最高的參展食品正是珍珠奶茶和抹茶相關食品，例如廠商「三點一刻」參展的「抹茶歐蕾」沖泡式飲料包。

攤位現場也準備當日現煮珍珠奶茶，以及加上「魚鬆」的日式壽司提供試吃。王齊賢還特別強調，之前聽聞飲食保守的埃及人一向只喝熱紅茶；但在會場大膽嘗試提供金萱和四季春等冷泡茶後，出乎意料地廣受好評。

與開羅台貿中心合作展示攤位的食品進口商艾蘭（Hazem Allam）向中央社表示，由於妻子是台灣人，非常熟悉台灣各式高品質水果和食品。他認為，台灣汁多味美且用途廣泛的鳳梨，肯定會受到飲食習慣嗜重甜和重鹹的埃及人歡迎。

記者現場觀察，食材展示區以甜點為大宗，而且展場中的甜點區始終都是人氣焦點。各家甜點攤位前試吃人潮絡繹不絕，充分驗證埃及人「甜牙齒」的嗜甜飲食特性。

艾蘭還提到，「好日籽」推出的苦茶油和芝麻油擁有台灣獨特的風味，會是接下來他想推廣到埃及市場的一項產品；而且現在台灣大力推廣清真認證食品，也讓他在進口時擁有更多選擇。

記者另在現場訪問到埃及最大的亞洲食品進口商「Zumra」創辦人暨執行長謝辛（Mohamed Shahin）。謝辛與王齊賢不謀而合地表示，近幾年埃及年輕人因「韓流K-POP」，而帶動起對亞洲食品嚐鮮的熱潮。

謝辛說，他原本在2011年創辦Zumra時，僅進口日式壽司用食材提供給開羅為數不多的壽司店。過去幾年搭上埃及方興未艾的韓流音樂瘋便車，開始大量引進韓國泡麵、韓式醬料、海苔類休閒食品，更趁勢推出Zumra品牌亞洲口味醬料，而坐上埃及最大亞洲食品進口商龍頭地位。

「繼珍珠奶茶之後，下一顆亞洲食品明星應該就是芋頭。」謝辛在展覽現場斷言。

隨著珍珠奶茶在埃及市場接近飽和，謝辛大膽預測，下一波亞洲食品的「黑馬」將是芋頭風味甜點。他分析，占埃及總人口四分之一的年輕族群是潮流先鋒，而芋頭討喜的紫色與應用潛力，有機會使其從原本僅是埃及的一道傳統菜餚，成功轉型為引爆市場的新潮甜點。

展覽訪客還包括一名曾於2016年派駐在台灣6年的波蘭外交官李波（Bartosz Rys）。當他來到開羅台貿中心攤位時，興奮地表示應該將台灣包種茶和球狀烏龍茶推廣到埃及。