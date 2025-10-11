企業生日快樂／瀚亞投信志工計畫 哪裡需要去哪裡

瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉是花旗銀行MA出身，金融資歷橫跨銀行、壽險及投信三大板塊。她曾在花旗銀行、荷蘭銀行、法商巴黎人壽服務，後來轉戰野村投信擔任總經理，2020年加入瀚亞接任總經理，2024年升任瀚亞投資大中華區總裁，一次掌管中港台三地區。2025年時又有新頭銜：瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長。

溫和理性且重視員工的她，對內部員工而言是位溫暖的董事長。瀚亞投信的流動率也明顯改善，近年來低於同業平均許多。

王伯莉打破所謂的階級文化，在業務發展上，不僅傾聽員工的建議，也會適時地給予指引方向；對外形象更是瀚亞的活招牌。不同於金融業長期出現的管漏現象，瀚亞高階主管以女性居多。王伯莉更是少數擁有銀行、壽險及投信資歷的董事長。

自從加入瀚亞後，除業績明顯增加外，也讓瀚亞與CSR的連結度愈來愈高。對她而言，資產管理業者不僅需要守護投資人的資產，更要善盡社會責任。因此將2023年定為瀚亞的志工元年，積極與台灣非營利組織合作，並提供三天的志工假，鼓勵員工參加志工活動做愛心，為台灣社區盡一份心力，也立志將瀚亞成為「有溫度」的資產管理業者。

除了志工計畫，CHA-CHING兒童理財計畫在她加入瀚亞後也變的更加多元，開始將這份教材延伸至偏鄉學校，邀請位於偏鄉的小學師生到台北一日遊，安排半日的理財課程與半日的台北101遊覽。完善的教材與寓教於樂教學方式，讓該計畫在2024年榮獲金管會的肯定，未來也將持續拓展至更多縣市與社區，以落實普惠金融的願景。

不論是志工活動或是CHA-CHING兒童理財計畫的推廣，總是能看到王伯莉的身影。「哪裡有需要，就往哪裡去」，這是她的決心。