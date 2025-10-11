企業生日快樂／瀚亞投信優質產品、策略 衝出重圍

瀚亞投信在台灣成立25年，歷經多個風風雨雨，面對競爭激烈的市場，瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉認為，25年來市場變動快速，國內的結構也發生巨大變化，對於瀚亞來說，創造出優質產品、亮眼績效、搭配好的銷售策略是不變的初衷。以下是專訪紀要：

問：瀚亞投信最大的優勢？

答：瀚亞身為保誠集團成員，在亞洲市場有舉足輕重的地位，瀚亞在亞洲有十個投資據點，藉由各地提供的資訊，讓台灣研究團隊能即時獲得第一手情報，發揮在投資操作上，靈活操作的特性，多空交雜的情境下，可達進可攻、退可守之效益。

除發行境內基金，也是瀚亞投資基金與瑞萬通博基金在台灣的總代理，可因應台灣投資人的喜愛與市場焦點，引進海外發行的優質基金，豐富且多元的產品線，讓投資人可依照自己的投資風險屬性，調整資產配置。

問：未來新產品規劃的方向？

答：因應市場焦點，開發符合市場需求的產品，一直以來都是瀚亞投信的產品策略。舉例來說，當時的金磚四國備受關注時，發行境內首檔巴西股票基金；因應印度黃金十年，發行印度市場多個產品，資產類別涵蓋股票、債券及多重資產。

因應科技趨勢，除了境內外既有科技股票產品，亦針對單一國家／區域，甚至融入AI選股的投資策略，結合集團量化團隊等資源，組成強力的科技產品部隊，滿足投資人對於投資趨勢與追求報酬的需求。

問：被動基金浪潮下，瀚亞投信如何殺出重圍？

答：被動基金確實是目前市場上成長較快的類別。但主動型基金之所以具有魅力，就是產品可以創造出超額報酬的表現，瀚亞台灣的投資團隊成員皆有十年以上投資經歷，並長期專精在自己研究的市場領域，因此多檔產品在同類型排名皆是前段班，績效更是超越參考指標許多；有亮眼的績效，就能吸引到投資人關注。

ETF主要銷售通路為券商，而主動型基金除了銀行、壽險通路以及法人客戶外，基金平台的問世，也吸引許多新世代的加入。儘管被動基金的市占率已超越主動基金，但主動基金仍有存在的優點與價值，只要有好的產品、好的績效搭配好的策略，都能獲得投資人的青睞。

問：如何才能留下人才？

答：員工一直都是瀚亞投信最重要的資產，能在台灣發展25年，皆由這些員工在自己的職務上盡心盡力完成目標，並因應不同的挑戰。

瀚亞投資提供員工完善的福利制度、公平公正的績效考核與晉升制度、發聲平台等，讓員工可兼顧生活與工作，期許每天都能開心地上班。

尤其是在績效考核部分，瀚亞不僅重視數字面，也很在乎員工如何達成，並給予個人成長空間，允許錯中學習。

瀚亞投信也相當鼓勵員工可以申調其他部門甚至到海外進修，除了可隨時抱持學習的心，更可激勵員工一同成長。