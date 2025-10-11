企業生日快樂／瀚亞投信 資產管理不忘公益

瀚亞投信深耕台灣25年，屢獲國內外殊榮。台灣團隊長期致力於提供多元產品與服務，滿足散戶與法人不同需求，投資解決方案涵蓋多項資產類別與管理策略。25年來，瀚亞投信不僅在業績上屢創佳績，在公益活動與企業社會責任方面更是不遺餘力。

2000年，保誠集團併購京華投信，並進軍台灣資產管理業，成立保誠投信。當時外資投信在台灣聲勢強勁，本地及境外基金產品皆深受投資人喜愛。2003年，保誠投信管理規模突破1,500億元，2012年更名為瀚亞投信。

瀚亞投信始終走在市場前端。2005年，在印度市場高成長潛力吸引金融市場目光之際，發行台灣首檔印度股票基金。2010年金磚四國獲得市場高度關注，率先推出境內首檔巴西股票基金，獲得熱烈反應。

發行基金 走在市場前端

印度基金上市後深受歡迎， 2017年再創業界先例，發行境內首檔印度債券與平衡型基金，成為當時唯一擁有多元印度市場產品的投信公司。

境外基金總代理制度自2006年8月實施，保誠投信隨即擔任境外基金機構保誠資產管理（新加坡）的總代理人，初期引進七檔基金，涵蓋股票與債券型產品，而後陸續引進更多旗艦產品。2016年更成功爭取瑞萬通博系列基金的總代理資格，提供投資人多元且豐富的產品線。

自2000年以來，瀚亞投信歷經網路泡沫、SARS、金融風暴、新冠疫情等事件，依然屹立不搖。雖然近年台灣掀起被動式基金風潮，但瀚亞投信仍專注主動型基金，憑藉國內外研究資源優勢，基金研究團隊能即時掌握第一手投資情報，搭配靈活操作的特性，使多檔產品績效都打贏標竿指數，是瀚亞產品線的一大優勢。

瀚亞投信秉持客戶至上宗旨，致力為投資人創造超額報酬與抗跌的績效。瀚亞在亞洲十個地區設有投資團隊，藉由網路科技優勢，各地團隊能即時分享第一手的在地投資情報，讓經理人更迅速因應市場變化作出反應。

瀚亞投信致力於打造多元且豐富的產品線，涵蓋境內股票、債券、多重資產基金，也提供全權委託業務，協助客戶代操，並搭配涵蓋全球與各地區的多項產品，讓投資人可直接布局不同市場、主題的基金，分散資產配置與風險。

瀚亞投資團隊與系列基金的實力受到海內外肯定。值得一提的是，瀚亞投資日本動力股票基金自2023年起屢獲台灣、香港、新加坡屆多個獎項，2025年更蟬聯第二屆「傑出基金金鑽獎-日本股票基金獎（3年期）」。

2024年股票投資團隊更榮獲《亞洲資產管理》雜誌（Asia Asset Management，AAM）頒發的「台灣區最佳股票經理公司」（Taiwan-Best Equity Manager）殊榮，充分彰顯團隊在績效表現、風險管理及規模的卓越表現。

儘管被動式基金在市場上快速崛起，但瀚亞多檔境內基金的規模仍突破百億元大關，例如瀚亞美國高科技基金、瀚亞印度基金、瀚亞多重收益優化組合基金等，都是市場高度青睞的旗艦產品。

重視員工 持續優化職場

除提供優質的基金產品，瀚亞投信也投身社區關懷運動。2023年啟動「志工元年」，號召同仁透過「教育」與「陪伴」實際行動投入社區關懷，為CSR行動立下新的里程碑。

其中，瀚亞投信早於2015年將保誠公益基金（Prudence Foundation）的「CHA-CHING兒童理財教育計畫」引進台灣，該計畫每年持續優化，並於2018年起與保誠人壽等多個機構合作擴大規模，至今已推廣至全台，更將學習資源重點延伸至偏鄉小學，以落實普惠金融的願景，並在台灣兒童理財教育上建立完整的生態系；該計畫也在2024年榮獲金管會頒發金融教育貢獻獎之最佳協力獎的殊榮。

瀚亞投信在台灣員工約120多位。瀚亞投資大中華區總裁暨瀚亞投信董事長王伯莉表示，員工是公司最重要資產，瀚亞建立完善且透明的績效評核制度，並定期蒐集員工意見，以持續優化工作環境，期望打造讓員工開心工作的職場。

瀚亞也重視員工生活與工作之間的平衡，每年提供至少16天年假，每個月一個周五提前下班，以及每年三天的志工假，並與台灣非營利組織合作，主動提供志工招募資訊，鼓勵員工在工作之餘參與公益活動，來對社會上的弱勢族群盡一份心力。

近年瀚亞人員流動率非常低，王伯莉歸功於兩大原則：尊重與培育。公司尊重每位員工的獨特性與專長，並致力創造良好的學習環境，幫助員工持續成長。

王伯莉強調，瀚亞投信的成功仰賴員工支持，期許能繼續創造愉悅的工作環境，與全體員工攜手邁向下一個25周年。