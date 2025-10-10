首度結合彰化在地農友 泰山Cheers氣泡水推出限定風味

泰山Cheers氣泡水首度結合彰化在地農友，10日於台灣設計展推出限定風味「泰山冰果室」8日推展區夢幻調飲，首款以「彰化產地」為名的Cheers氣泡水系列登場，香菜氣泡水一推出就爆紅，展區特有夢幻調飲消費滿額獲吉祥物泰吉周邊等好禮，另外感謝花蓮光復超人回饋免費特調。

泰山食品今年以Cheers氣泡水進駐2025台灣設計展<彰化行>，攜手彰化在地農友與並結合設計師聶永真設計展視覺推出限定包裝，打造全新「彰化味」限定系列。這一次，氣泡水不只是一瓶飲料，更是一段土地故事的轉譯──鳳梨、荔枝與香菜的台灣鮮味，將彰化的風土與文化化作氣泡驚喜。

首度以「彰化產地」為名，Cheers氣泡水系列大膽推出三款特色風味，香菜氣泡水取自北斗香菜，清新香氣直送腦門，絕對是香菜愛好者的必嚐體驗，即日起~10月28日前全家便利商店還有第二件六折優惠；金鑽鳳梨氣泡水嚴選芬園金鑽鳳梨榨汁，搭配酸甜梅汁，綿密氣泡中帶來熱帶風情與清爽開胃感，於MOMO購物網熱賣，10月31日前搶購兩箱只要999元；海鹽荔枝氣泡水則以芬園荔枝搭配沖繩海鹽，鹹甜交織，氣泡綿密爽口宛如香檳般迷人，預計10月中於家樂福販售。三款限定氣泡水現在於泰山購物網都買得到。

這次Cheers氣泡水將彰化在地農產與設計力量完美結合，不只是口感的驚喜，更是台灣文化與時代潮流的連結。喝一口，就能嚐到彰化土地的真實風味，也喝下屬於這個時代的設計精神。

泰山食品參加彰化台灣設計展的彰化市美術館前廣場市集設立「泰山冰果室」活動攤位時間分別為10月10日~12日、10月18日~10月19日、10月24日~10月26日，推出三款氣泡水展區獨家組合價，現場還有打卡上傳、吉祥物泰吉表演、扭蛋機等活動提供參展民眾玩遊戲拿贈品。

活動現場除了買得到3款限定款氣泡水外，還邀請調飲師特別調製7款「飲料變身特調」，利用泰山本身飲品包括仙草茶、仙草蜜、Cheers氣泡水、冰鎮水果茶等製作創意調飲在設計展現場獨家展售每杯100元，讓泰山經典飲品展現不同Vibe，現場消費更享多重回饋。