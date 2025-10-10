國際獅子會300C 2區 「逆風飛翔 獅愛無限」盛大登場

慶祝創區35周年，國際獅子會300C 2區10日上午假台中市議會議會廣場，舉辦「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。活動中舉行30台身障手搖自行車捐贈儀式；並舉行台中市第十五屆身障自行車環台啟程授旗典禮。

國際獅子會300C 2區總監許吉本，112年任該區第二副總監時，見中華民國身障自行車運動發展協會年年舉辦「身障自行車環台活動」，對於協會致力身障自行車運動，及身障同胞的毅力與不屈不撓的精神，深受感動。

但又見經歷十幾年的環台身障手搖自行車，皆已老舊不堪使用，承諾於114年度升任總監後，一定要幫助身障朋友走出家門，建立屬於自己的自信心，並為協會購置全新集訓及環台手搖自行車，讓協會推展的活動，能夠持續推展，造福更多身障同胞。

協會舉辦的身障自行車環台活動，自民國100年由當時台中市副市長徐中雄聯合「自行車暨健康科技工業研究發展中心(簡稱CHC)」，研發國內首部身障手搖自行車成功，並由胡自強市長發起，首屆身障手搖自行車環台活動，至今已是第15年。

第十五屆身障自行車環台活動今天舉行授旗、鳴笛、啟程儀式；展開為期10日，全程1,080公里的環台活動。

10月10日國慶日，是環台活動啟程的日子，為慶祝國慶及國際獅子會300C 2區創區35周年暨引薦協會的欣欣獅子會創會30周年，特別假台中市議會會前廣場，辦理「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。