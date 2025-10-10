快訊

別只去廟口夜市！基隆必訪景點推薦 參觀海洋博物館、欣賞山海美景

HYBE娛樂第一彈！TXT宣布站上臺北大巨蛋

國慶1.4萬人湧光復救災！鏟子超人可納保險「一次三天、保額百萬」

國際獅子會300C 2區 「逆風飛翔 獅愛無限」盛大登場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
國際獅子會300C 2區10日舉辦「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。記者宋健生/攝影
國際獅子會300C 2區10日舉辦「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。記者宋健生/攝影

慶祝創區35周年，國際獅子會300C 2區10日上午假台中市議會議會廣場，舉辦「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。活動中舉行30台身障手搖自行車捐贈儀式；並舉行台中市第十五屆身障自行車環台啟程授旗典禮。

國際獅子會300C 2區總監許吉本，112年任該區第二副總監時，見中華民國身障自行車運動發展協會年年舉辦「身障自行車環台活動」，對於協會致力身障自行車運動，及身障同胞的毅力與不屈不撓的精神，深受感動。

但又見經歷十幾年的環台身障手搖自行車，皆已老舊不堪使用，承諾於114年度升任總監後，一定要幫助身障朋友走出家門，建立屬於自己的自信心，並為協會購置全新集訓及環台手搖自行車，讓協會推展的活動，能夠持續推展，造福更多身障同胞。

協會舉辦的身障自行車環台活動，自民國100年由當時台中市副市長徐中雄聯合「自行車暨健康科技工業研究發展中心(簡稱CHC)」，研發國內首部身障手搖自行車成功，並由胡自強市長發起，首屆身障手搖自行車環台活動，至今已是第15年。

第十五屆身障自行車環台活動今天舉行授旗、鳴笛、啟程儀式；展開為期10日，全程1,080公里的環台活動。

10月10日國慶日，是環台活動啟程的日子，為慶祝國慶及國際獅子會300C 2區創區35周年暨引薦協會的欣欣獅子會創會30周年，特別假台中市議會會前廣場，辦理「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。

許吉本希望藉由這項活動，國際獅子會300C 2區將串聯全台獅友的愛心，各地區獅友舉辦結合社服的集結點、歡迎餐會，準備迎接車隊的到來。不論國慶日的捐贈儀式，或是10月10日至10月19日，車隊行經路線時，歡迎各界踴躍給予身障朋友，熱情的支持與鼓勵。

第十五屆身障自行車環台今天啟程，展開為期10日，全程1,080公里的環台活動。記者宋健生/攝影
第十五屆身障自行車環台今天啟程，展開為期10日，全程1,080公里的環台活動。記者宋健生/攝影
活動中舉行台中市第十五屆身障自行車環台啟程授旗典禮。記者宋健生/攝影
活動中舉行台中市第十五屆身障自行車環台啟程授旗典禮。記者宋健生/攝影

身障 自行車 國慶

延伸閱讀

屏東民眾穿國旗裝、揮舞小國旗 歡慶國慶日

自行車鏈 2026年迎春燕

國慶晚會台中盛大登場！文心森林公園湧人潮 民眾擠爆圓滿劇場

國慶晚會今晚在台中盛大登場 民眾登高搶占最佳觀賞位置

相關新聞

賴總統雙十談話 學者分析：向大陸爭取更多溝通空間

賴清德總統10日發表國慶談話，台灣智庫中國問題研究中心主任吳瑟致表示，賴總統上任以來第二場國慶談話，從政治、經濟、社會，...

國際獅子會300C 2區 「逆風飛翔 獅愛無限」盛大登場

慶祝創區35周年，國際獅子會300C 2區10日上午假台中市議會議會廣場，舉辦「逆風飛翔 獅愛無限」大型社服活動。活動中...

美吉吉營收／9月2.18億元、年減45% 啟動歐美客戶新系列產品開發計畫

石塑地板製造業者美吉吉-KY（8466）公布今年9月合併營收達2.18億元，較上月營收減少10.32％，較去年同期4.0...

新北第一環80萬為何不買北市？專家曝實況「無奈選擇」

新北市第一環精華區近年房價暴漲，新店、中永和、板橋、三重新建案開價8、9字頭一堆，不少人都好奇為何不乾脆買台北市中古屋，...

力拚1天進帳1億元 漢神巨蛋周年慶強勢登場、高雄消費市場推向高峰

高雄百貨龍頭、漢神巨蛋周年慶強勢登場，五大獨家新櫃助力，27天檔期力拼27.7億元業績，平均1天進帳1億元以上，將高雄消...

自行車鏈 2026年迎春燕

自行車產業明年有望迎春燕。歐美自行車市場庫存去化接近尾聲，加上電動自行車出現汰舊換新潮，以及各大品牌推出殺手級產品搶市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。