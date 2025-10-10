美吉吉營收／9月2.18億元、年減45% 啟動歐美客戶新系列產品開發計畫

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

石塑地板製造業者美吉吉-KY（8466）公布今年9月合併營收達2.18億元，較上月營收減少10.32％，較去年同期4.01億元大減45.6%。

累計今年前三季合併營收為24.82億元，較去年同期減少11.55％。

美吉吉-KY表示，今年9月營收因受到颱風干擾短期影響出貨表現，惟美吉吉-KY除了持續與歐洲客戶維持良好業務關係，挹注歐洲地區訂單持續保持一定水準。

同時，美吉吉-KY強調，集團亦積極拓展美國區域客戶，並進行多樣化產品款式、花色產品送樣，深化北美客戶業務合作基礎，同時精進台南廠生產效率、原料採購管理等，以增強美吉吉-KY拓展SPC石塑地磚市場競爭力。

展望未來，美吉吉-KY指出，除了強化與大型零售通路與經銷商等客戶之合作深度，並積極拓展新客戶合作。

美吉吉-KY表示，憑藉旗下SPC、LVT石塑地磚產品具備立體對花壓紋技術，完善石塑地磚產品研發與花色設計創新，優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力，鞏固於國際市場競爭力，且隨著陸續與歐洲、北美地區客戶啟動新系列產品設計開發計畫，有望創造未來營運正面效果。

