東研信超：加開小夜班 未來擬增設大夜班

東研信超（6840）表示，在AI應用範疇持續擴大、功能陸續普及下，東研信超專為AI伺服器整機機櫃與周邊設備液冷機（CDU）、電源機櫃模組（PSU）、電池備援模組（BBU）設置之龜山二廠10米法實驗室已於9月份正式啟用，場地固定預約時數已接近上限，本月份起已加開小夜班編制，未來將依檢測進度與案件量增設大夜班，目標全天候24小時不間斷檢測。

該公司指出，受惠龜山二廠正式啟動AI伺服器檢測業務，以及今年擴充汐止電池防爆室安規檢測訂單持續增長，挹注2025年9月合併營收達新台幣7,903萬元，分別較上月與去年同期增加3.6%與13.3%，累計前三季合併營收為6.69億元，年增5.5%。

東研信超表示，大功率AI伺服器檢測認證進入門檻極高、檢測規格需求與難度亦更勝過去一般消費性電子產品，現階段東研信超與各系統廠客戶仍處於學習曲線階段，檢測作業順暢度尚未達理想狀態，拉長檢測時數與結案認列時程，隨著經驗累積與操作流程日益完善，整體效率可望持續提升。

此外，為因應歐盟對資料安全與隱私保護要求日趨嚴謹，東研信超表示，旗下兩岸實驗室於9月份順利通過美國實驗室認可協會（A2LA, American Association for Laboratory Accreditation）評審，正式取得EN 18031檢測項目的擴項認可，未來各項電子商品若需進入歐盟市場，勢必滿足EN 18031系列標準及相關法規，A2LA EN 18031的資通安全資質擴項，將有助於東研信超提供客戶更具權威性、更高效合規與更完整廣泛之認證檢測服務。

隨著檢測業務市場需求不斷提升，東研信超表示，仍將持續擴增實驗室檢測量能，除招募新進檢測人員、加班及開增小夜班、大夜班時數因應外，第四季亦將再新增2間3米法電波暗室投入服務，並進一步提升AI伺服器檢測效率，以期為2026營運成長更添新動能。