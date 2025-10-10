新北第一環80萬為何不買北市？專家曝實況「無奈選擇」

新北市第一環精華區近年房價暴漲，新店、中永和、板橋、三重新建案開價8、9字頭一堆，不少人都好奇為何不乾脆買台北市中古屋，或到傳統低價文山、內湖、萬華、北投等地區購買新屋。

對此，全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，民眾對北市外圍區域房價似乎還停留在過去印象，現在不是選擇買哪裡的問題，而是整個北市都已經買不起，只能往新北購屋。

根據全向科技房產中心統計實價資料，近年房價高漲，新北第一圈的中永和、板橋、新店、三重等地區，新屋房價都已往8字頭靠攏，甚至永和近一年新屋均價還已站上9字頭，來到一坪90萬元。

看似驚人，但傳統北市房價較低的區域，近年房價漲勢不遑多讓，近一年內湖區新案成交均價已達每坪109萬元、北投區107萬元、文山區104萬元、萬華區97萬元，比新北新案房價最高的永和還要高。

就算北市這些傳統低價區的一般住宅大樓，均價也都高達一坪80~90萬，也都高於新北第一環的新案均價。

陳傑鳴表示，以往大家認為房價比較低的內湖、北投、文山、萬華等地區，隨著內科、北士科、捷運南環段與萬大線興建等題材發酵下，新案房價早已突破百萬，中古房價也貴到不行。

現在北市買個30坪新屋，可能2房+車位，總價就要高達3000萬，連百萬年薪都難以負擔，也難怪一般受薪族大量離開北市，根據內政部資料，今年北市前8月淨遷出人口數就高達3.9萬人，居各縣市之冠，高房價衝擊可見一斑。

他表示，現在問新北第一環房價一坪8、90萬，為何不買北市中古屋，或到文山、萬華、北投買新屋，但事實上就是這些地方房價也已漲到買不起，即使是高收入族群也只能無奈往外圍移動。

陳傑鳴表示，現在比較令人憂心的是，以往大家同樣預算，雖買不起北市，但卻可以在新北第一環的精華區買新屋產品，但如今隨著這些新北精華區房價狂飆到8-9字頭，過往2000萬可以在新北買到大3房新屋，但如今新北多區預售單價都出現百萬的成交紀錄下，現在可能只能買到20坪左右的小兩房產品。