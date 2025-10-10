力拚1天進帳1億元 漢神巨蛋周年慶強勢登場、高雄消費市場推向高峰

高雄百貨龍頭、漢神巨蛋周年慶強勢登場，五大獨家新櫃助力，27天檔期力拼27.7億元業績，平均1天進帳1億元以上，將高雄消費市場推向高峰。

漢神巨蛋購物廣場18周年慶今年迎來眾多獨家品牌進駐，包含中南部獨家兩間精品，首先是來自瑞典的精品時裝品牌「Acne Studios」，以極簡風格融合前衛設計及牛仔褲系列打響知名度；還有極具辨識度的紅白藍三色條紋為品牌象徵的「THOM BROWNE」，融合現代剪裁與經典輪廓，展現低調卻鮮明的時尚態度。

另南部獨家的韓國潮流品牌「Matin Kim」以及全台首家首爾連鎖釜飯豆腐煲第一品牌「三色三味」，將韓國進口食材原汁原味搬上台灣餐桌；高雄獨家鍋物品牌「黑毛屋」，主打高CP值與客製化自由選的美味日本四大鍋物，帶來A5黑毛和牛、伊比利豬、鹿兒島豚肉等高品質肉品，滿足饕客味蕾。

同時也引進南部獨家、由百萬網紅主理的快閃品牌「nininono」帶來多樣化的潮流選品，獨家新櫃強勢登場與迪士尼「cats & dogs」萌寵派對，多元話題帶動下，今年漢神巨蛋周年慶檔期27天，力拚業績27.7億元，平均每天都有1億元進帳。

漢神巨蛋表示，周年慶期間推出多重回饋，總抽獎大手筆祭出市價40萬元美國加州迪士尼樂園兩日門票加上台美來回機票，1人中獎4人同行，圓夢迪士尼樂園之旅。週年慶期間只要持漢神Plus APP於化妝品消費累計滿3,000送300。

10月16日(四)至10月19(日)首四日全館刷聯名卡消費滿10,000送500、精品滿2萬送1,000、珠寶區單筆滿8萬送8,000、B1F家庭用品指定專櫃滿1萬送1,000再加送200元限量餐飲券；同時還有台灣PAY滿2,000送200，搭配期間活動使用超優惠；聯名卡友更享專屬回饋，週一至週四於LOPIA超市刷玉山聯名卡滿2,000元贈100元購物金。多重優惠出擊，積極衝刺業績，邀請民眾把握週年慶期間衝一波，戰利品好康帶回家！週年慶期間不僅要讓消費者逛得盡興，也要吃得滿足。