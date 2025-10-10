走出巷口搶「場域經濟」 超商雙雄拚商場化布局

統一超去年起以大型複合門市，推動「超商百貨化」，並經營多處國道服務區商場，以商場化經營衝出驚人業績，其中金雞母清水服務區，今年中秋連假僅3天，營業額就突破新台幣千萬元；全家則經營國道與沿線休息站，鎖定旅客補給商機，強化餐飲與即食供應。

零售業者觀察，超商正重塑零售格局，從街角便利據點，逐步轉向多元店型的「場域經濟」，延伸出餐飲、購物與融合觀光的整合體驗，商場化經營正成為超商新戰場。而今年10月有多個連假帶動人潮與買氣，也預料將為超商雙雄業績吃下大補丸。

統一超去年起強化大型店舖經營，朝向超商百貨化方向經營，陸續開出逾千坪的複合店康橋與湖美門市，以及150坪至300坪的複合店，包括第7000家首府門市、第7110家愿橋門市。

商品結構方面，統一超表示，這些大型門市均引進生鮮蔬果、肉品海鮮與進口食材的「Fresh」店型，並結合現做茶飲、冰品與果汁，期望展現未來新零售樣態。

統一超觀察，去年開幕的4家門市，平均單店業績較一般單店門市業績高出近5成，因關係企業品牌共同展店也互帶來客，來客數比一般門市多近3成；以康橋門市為例，平均客單價更是一般門市的2倍。統一超向中央社記者表示，新型態門市逐漸在地化，帶動周邊商圈人流，培養出固定熟客群。

除了大型門市外，統一超2002年起以商場營運模式，參與各地商場規劃，目前經營5座國道服務區商場，包含清水與泰安、仁德、東山、關廟服務區，業績暢旺，目前整體業績較去年同期成長3成。

其中，去年統一超接手國道金雞母清水服務區後，全新改裝開幕，規劃三個樓層，並導入逾50個專櫃。統一超表示，受惠今年中秋3天連假挹注，業績比去年同期成長高達9成，並因應返鄉出遊人潮，更將賣場營業時間提早2小時，連假湧入約7萬人潮，備貨量約平常假日多出3倍，營業額超過1500萬元，也已備戰國慶連假。

然而隨著國旅與連假商機帶動交通動線消費熱潮，其他超商業者也加快腳步搶進服務區市場。

全家目前經營蘇澳、石碇、新營三大國道服務區，及台61線新豐休息站、口湖休息站等，除了導入地方特產及伴手禮專區外，更強化在地合作差異化特色，以口湖休息站為例，攜手雲林縣政府推出「雲林偶戲節限定杯套」；另國道蘇澳、石碇服務區於國慶連假期間，也推出消費滿額或拍照打卡贈禮活動，希望能與消費者更有互動。

全家觀察，假期返鄉、旅遊人潮多以短暫停留、即時補給為主，餐飲消費以輕食、鮮食與飲品為大宗，位於國道服務區的店舖，將提升飯糰、麵包、茶葉蛋、熱狗、瓶裝水等高需求品項備貨，並加派人力確保供應順暢。

另外，因應國慶連假的到來，全家表示，針對國道與沿線休息站旅次人潮，全力備戰連假補給商機，強化旅途補給與即食餐飲供應，搶攻用路人即時需求商機。