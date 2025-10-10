味榮以永續釀香 領先業界導入AI導覽機器人

釀造的傳統智慧，如何在時代浪潮中突破與創新？台中豐原的老字號味榮食品，從有機、永續，一路走到AI導覽機器人，「把AI跟ESG結合起來」，為傳承近百年的風味，注入全新生命力。

味榮食品創立於1945年，家族第三代、總經理許立昇1999年接棒後，面臨老廠轉型挑戰，他毅然選擇走向綠色永續之路，並打造全台唯一以醬料作為主題的觀光工廠「台灣味噌釀造文化館」。

從有機開始的綠色轉型

走進台灣味噌釀造文化館，一樓空間設置大型招財貓、大紅燈籠及杉木桶，日系風格的外觀相當吸睛。廠房本身採用挑高及綠格柵設計，兼具美觀與通風功能，廠內並未裝設冷氣，許立昇說，「釀造業反而希望溫度要高一點，30度到35度是發酵最好的溫度。」

問起蓋綠色廠房的起心動念，許立昇笑著說，他的綠色思維，其實源於一場「有計畫的模仿」。當時，他踏出國門，走訪了上百座歐美工廠，驚訝於歐洲早在80年前就推行有機農法、雨水回收與土壤改良技術。他意識到，節能減碳與環保，一切都始於有機這股力量。

善用數位工具與政府資源拚減碳

在「淨零」的概念還不像今天這麼熱門時，味榮就已起步。

2017年，味榮配合衛生福利部食品藥物管理署計畫，建置味噌及素沙茶醬兩項產品碳足跡排放係數；2023年年底，味榮藉經濟部商業發展署補助，再導入能源管理系統（EMS），與智慧電表相互搭配，即時蒐集各項設備的能源使用數據。在觀光工廠的參觀動線上，一台螢幕輪播著廠房的即時需量、能源分布等資訊圖表，負責人員也可在手機上監看，隨時掌握能耗軌跡。

中小企業資源有限，不若大企業，可以大刀闊斧全面換新機台。許立昇的策略是「量力而為，但持續累積」，這正是「聚沙成塔」的最佳註解。更重要的是，他們不盲目倚賴外部顧問，而是選擇讓「自己人」去學。味榮建立永續發展委員會，鼓勵員工精進碳管理知識，唯有核心知識深植在企業DNA裡，才能因應製程變化隨時調整。

創造體驗經濟 讓顧客更有感

觀光工廠的價值在於創造體驗經濟，這是大廠難以複製的優勢。但要讓消費者體驗什麼？在味榮，答案是「永續」。

從消費者踏入的每一步，味榮將節能減碳、環保觀念融入觀光體驗，比如向民眾募集回收紙袋，減少使用一次性包材；提供購物優惠，鼓勵以自行車等低碳運具到訪；積極支持在地農產、小農契作，以實際行動實踐公平貿易。「永續、碳足跡的理念，和觀光工廠可以結合，讓顧客在體驗中理解這些事。」

這些「有感的永續」贏得了外界認可，2024年台灣味噌釀造文化館通過「Green Travel Seal綠色旅行標章認證」，2025年再獲GTS銀質標章肯定，更抱回台灣永續能源研究基金會評選的台灣觀光永續獎「永續觀光工廠金級獎」。

注入智慧動能 AI開啟轉型新篇章

「永續的下一步，勢必要導入AI的概念，把AI跟ESG結合起來。」許立昇一語道出味榮的未來藍圖。他認為，AI將是台灣中小企業極具競爭力的工具。

面對少子化的人力衝擊，味榮透過經濟部產業發展署的5G計畫強化廠區網路韌性，並藉由財團法人資訊工業策進會輔導，導入「Made in Taiwan」的AI導覽機器人，具備拍照、導覽、促銷導購等功能，有望解決導覽人員不足及多國語言的需求，核心便是「生成式AI」。許立昇解釋，「你不斷餵養它相關資訊，或是客人跟它互動，它的回答會愈來愈清楚。」

不過，許立昇也坦言，生成式AI對網路頻寬要求極高，現場環境的穩定性是一大挑戰。目前機器人仍需導覽人員偕同，但他期許：「我們希望最後是可以完全不用人員導覽，就直接由機器來導覽。」

為了將AI深植於公司文化，味榮更在內部成立了跨部門的「AI執行委員會」。成員們每兩週開一次會，期間必須到經濟部中小及新創企業署的「中小企業網路大學校」線上平台，完成一門AI課程並取得證明。

許立昇分享，從內部教育訓練著手，是導入AI最容易、也最有效的第一步。味榮將食品良好衛生規範準則（GHP）、ISO標準等規範都製作成數位教材與題庫，讓員工可以不受時地限制彈性學習。

從扎根有機，到實踐永續，再到注入AI的智慧動能，味榮以文化與創新交織，走出獨特的發展路徑，許立昇說，未來也將一步步穩健前行，期許成為在台灣釀造業永續發展的領導品牌。