基米營收／9月5,798萬元創同期新高 前三季逼近去年全年水準

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

基因定序領導大廠基米（4195）9日公布9月合併營收5,798萬元，創歷年同期新高、年增12.1%；累計今年前三季營收達4.88億元、年增34.5%，不僅改寫同期新高，更逼近去年全年營收水準。

基米表示，主要受惠客戶對實驗室產品及儀器需求持續強勁，加上基因檢測服務、NGS專案等推動順利，以及跨足多體學服務與海外市場的業績挹注。

基米強調，今年以來公司的營收表現逐月走高、甚至頻創歷史新高，代表近年積極進行的升級轉型策略奏效，將邁向獲利收成期。

展望第4季，總經理江俊奇表示，國內各項業務穩定成長，接下來預計更有多項LDTs認證會陸續通過，未來除在既有基礎上持續推廣外，將積極拓展海外市場，目前基米在印尼、菲律賓、澳洲、馬來西亞、泰國等地皆建立起經銷網，未來將進一步深耕以擴大業務能量，隨著海外布局效益的顯現，第4季營收將維持高檔水準。

日前，基米舉辦一場「亞太基因定序與多體學創新服務學術研討會」，針對亞太地區基因定序與多體學技術的應用落地進行深入交流，吸引來自海內外醫師、產業專家及廠商熱烈參與。

與會人士對基米在基因定序與多體學服務上的技術實力與整合能力印象深刻，並給予高度肯定。會後更有海外買家主動洽詢相關服務，現正積極準備送樣與後續合作事宜。本次研討會不僅促進國際專業交流，更進一步確立基米作為亞太基因定序與多體學創新服務中心的領先地位。

基米為基因定序大廠，擁有一代定序、次世代NGS定序及三代長片段定序平台，為基因定序平台中涵蓋最廣最齊全，這次又增加多體學服務平台，更是業界首創，從基因體走向蛋白質體，奠定接下來20年的多體學發展，堪稱亞洲第一、台灣之光。

