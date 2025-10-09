租屋族、小宅族推升輕裝修需求 快裝窗簾搶攻市場

快訊

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
不用鑽牆只要將軌道黏貼上牆就完成的窗簾，連女生都能自己動手安裝，輕鬆改造居家裝潢，符合現代家庭需求。圖/芮格居家提供
不用鑽牆只要將軌道黏貼上牆就完成的窗簾，連女生都能自己動手安裝，輕鬆改造居家裝潢，符合現代家庭需求。圖/芮格居家提供

租屋人口與小資家庭增加，帶動居家市場掀起「輕裝修」熱潮；內政部統計顯示，2024年第4季全台住宅中，一人或兩人同住的宅數已近五成，小戶與單身居住型態普及，推升免施工、可自行安裝產品需求。

過去窗簾安裝需動用工具與施工，不僅費時費工，也容易破壞牆面；近年「免打孔窗簾」逐漸興起，成為租屋族與短期居住者的新選項。

以往市場上的免打孔窗簾多以「現成尺寸」與「簡易功能」為主，雖然方便快速，但往往難以兼顧細緻的質感與居家整體設計。近年來業者將客製尺寸、材質與功能的多樣性選擇，完整導入免打孔快裝窗簾當中，無論是黏貼款或伸縮桿款，皆能實現量身訂製專屬尺寸與色系搭配，讓免施工的DIY窗簾不再只是臨時方案，而是家居風格的一部分。

例如芮格居家近期推出EZ快裝系列蜂巢簾，免釘牆、不破壞牆面、免工具，隨裝隨拆、移動不麻煩，還能重複利用，省錢又環保，大幅降低了安裝門檻。

無論是舊屋翻新、廚房磁磚牆、與系統家具這類無法鑽牆的都適用，搭配毋需專業施工，DIY就可以完成，簡化傳統窗簾安裝的繁複流程，讓租屋族或不便施工的使用者更容易使用，滿足趕時間入住、或精打細節怕麻煩的屋主們換窗簾的緊急需求，尤其適合高頻率移動者例如短租的上班族與學生。

新式快裝窗簾，有黏貼式與彈簧撐桿式二種窗簾軌道可選擇，對喜歡動手做的人是值得嘗試的新選項，安裝簡易且可網路下單，客製化尺寸精準完成家中細節。圖/芮格居家
新式快裝窗簾，有黏貼式與彈簧撐桿式二種窗簾軌道可選擇，對喜歡動手做的人是值得嘗試的新選項，安裝簡易且可網路下單，客製化尺寸精準完成家中細節。圖/芮格居家

租屋

