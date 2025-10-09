租屋族、小宅族推升輕裝修需求 快裝窗簾搶攻市場

租屋人口與小資家庭增加，帶動居家市場掀起「輕裝修」熱潮；內政部統計顯示，2024年第4季全台住宅中，一人或兩人同住的宅數已近五成，小戶與單身居住型態普及，推升免施工、可自行安裝產品需求。

過去窗簾安裝需動用工具與施工，不僅費時費工，也容易破壞牆面；近年「免打孔窗簾」逐漸興起，成為租屋族與短期居住者的新選項。

以往市場上的免打孔窗簾多以「現成尺寸」與「簡易功能」為主，雖然方便快速，但往往難以兼顧細緻的質感與居家整體設計。近年來業者將客製尺寸、材質與功能的多樣性選擇，完整導入免打孔快裝窗簾當中，無論是黏貼款或伸縮桿款，皆能實現量身訂製專屬尺寸與色系搭配，讓免施工的DIY窗簾不再只是臨時方案，而是家居風格的一部分。

例如芮格居家近期推出EZ快裝系列蜂巢簾，免釘牆、不破壞牆面、免工具，隨裝隨拆、移動不麻煩，還能重複利用，省錢又環保，大幅降低了安裝門檻。