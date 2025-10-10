快訊

偷抱走整箱鳳梨酥！佳德「白帽阿北」主動投案 網友：阿貝還是酥了～

顯而立見／危機與轉機

經濟日報／ 陳顯立

遊歷了一座義大利的小鎮「白露里治奧」，說是宮崎駿天空之城的原型。城鎮孤零零地站在山頂上，四周全是峽谷，看起來真的很美，很浪漫，很像夢裡的地方。但導遊說，這地方會這樣，是因為周圍的地層早就陷落了。也就是說，它不是刻意蓋在高處的，而是原本的土地塌了，只剩它還在。

那一刻，我突然覺得，這座城市的美麗，其實有點悲傷。它看起來像奇蹟，其實只是倖存。就像現在很多人面對AI的感覺吧。表面上，它看起來是進步，是未來，是機會，但底下有很多人，其實是被整個時代悄悄地甩下去了。

我們以為「轉機」是好事，可是如果沒有準備，那些所謂的轉機，可能只是更大的危機。

就像這座城，如果再來一次地震，它可能真的會不見。我們也一樣，如果只讚嘆現在的科技，不去理解它背後的變動，很可能我們自己就是下一個被留下來的人。

AI其實不是壞東西，它只是反映你怎麼問它、怎麼對它講話。有時候你開心，它給的答案就比較溫柔，你帶著焦慮去問，它給出來的也可能更尖銳。這不是它的問題，是因為它根本不像我們以前想的那種「給正確答案的機器」。

所以我們也要放下「找標準答案」的習慣。現在這個時代，可能沒有「唯一對的做法」了。有的是你怎麼跟這個世界相處，怎麼做出你自己的答案。

最後我只是想記住今天的畫面。那座城真的很漂亮，漂亮到會讓人忘了它可能隨時會崩塌。但也因為知道它不會一直都在，所以看見它的那一刻，就特別珍貴。或許我們的任務，就是在這樣的時代裡，把那些還沒崩塌的時刻，好好記住，好好活過。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）

轉機 崩塌 義大利

延伸閱讀

SJ利特是否來台參加金鐘獎？温昇豪親曝答案

以哈批准和平計畫第一階段 加薩人直呼奇蹟：惡夢終於結束「鬆了口氣」

探勘馬太鞍溪堰塞湖 林保署：地表持續變形

連假跟團出國注意！台旅客買太少 韓導遊「整團關車上」訓話：很沒面子

相關新聞

自行車鏈 2026年迎春燕

自行車產業明年有望迎春燕。歐美自行車市場庫存去化接近尾聲，加上電動自行車出現汰舊換新潮，以及各大品牌推出殺手級產品搶市場...

華航載運國家人造衛星赴美

中華航空擔任載運國家人造衛星赴美任務，8日晚間以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星...

85度C 要關大陸一成門市

知名連鎖餐飲業者85度C母公司美食-KY昨（9）日公告，董事會決議調整中國大陸市場經營策略，將針對旗下85度C門市獲利不...

管理筆記／找對溝通頻率 把情緒變訊息

我長期與各行業的人們互動。有許多客戶是來自台灣頂尖科技大廠的工程師、高階主管。他們智商超群，邏輯思維縝密，卻常在人際溝通...

策略行銷／選擇行銷模式 釐清階段目標

在企業經營的過程中，常會出現一個問題：當我們想把產品推向市場，到底該選擇代銷？廣告代理商？還是「電商陪跑」？這三種模式看...

顯而立見／危機與轉機

遊歷了一座義大利的小鎮「白露里治奧」，說是宮崎駿天空之城的原型。城鎮孤零零地站在山頂上，四周全是峽谷，看起來真的很美，很...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。