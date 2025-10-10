顯而立見／危機與轉機

遊歷了一座義大利的小鎮「白露里治奧」，說是宮崎駿天空之城的原型。城鎮孤零零地站在山頂上，四周全是峽谷，看起來真的很美，很浪漫，很像夢裡的地方。但導遊說，這地方會這樣，是因為周圍的地層早就陷落了。也就是說，它不是刻意蓋在高處的，而是原本的土地塌了，只剩它還在。

那一刻，我突然覺得，這座城市的美麗，其實有點悲傷。它看起來像奇蹟，其實只是倖存。就像現在很多人面對AI的感覺吧。表面上，它看起來是進步，是未來，是機會，但底下有很多人，其實是被整個時代悄悄地甩下去了。

我們以為「轉機」是好事，可是如果沒有準備，那些所謂的轉機，可能只是更大的危機。

就像這座城，如果再來一次地震，它可能真的會不見。我們也一樣，如果只讚嘆現在的科技，不去理解它背後的變動，很可能我們自己就是下一個被留下來的人。

AI其實不是壞東西，它只是反映你怎麼問它、怎麼對它講話。有時候你開心，它給的答案就比較溫柔，你帶著焦慮去問，它給出來的也可能更尖銳。這不是它的問題，是因為它根本不像我們以前想的那種「給正確答案的機器」。

所以我們也要放下「找標準答案」的習慣。現在這個時代，可能沒有「唯一對的做法」了。有的是你怎麼跟這個世界相處，怎麼做出你自己的答案。

最後我只是想記住今天的畫面。那座城真的很漂亮，漂亮到會讓人忘了它可能隨時會崩塌。但也因為知道它不會一直都在，所以看見它的那一刻，就特別珍貴。或許我們的任務，就是在這樣的時代裡，把那些還沒崩塌的時刻，好好記住，好好活過。

（作者是潮網科技產品策略長╱好廣告數據執行長）