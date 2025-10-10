策略行銷／選擇行銷模式 釐清階段目標

在企業經營的過程中，常會出現一個問題：當我們想把產品推向市場，到底該選擇代銷？廣告代理商？還是「電商陪跑」？這三種模式看似相近，卻有不同定位，也代表企業不同階段的選擇。

代銷模式，多半發生在只想專注生產的廠商。商品交給代銷，由他們以品牌名義、透過自身通路銷售。好處是能專心做產品，但代價是成本高昂，包含固定費用與抽成。更重要的是，代銷幫你賣，卻未必能幫你建立品牌能力。

長期下來，品牌可能依賴代銷，卻對市場缺乏掌握。很多人也會混淆「代銷」與「經銷」。經銷商用自己的名義販售，例如小蔡電器賣LG電視；代銷則是掛著品牌名義販售。這個差異，決定了品牌能否保有市場主導權。

廣告代理商則多半是專案合作。品牌內部已有行銷編制，但對數位行銷陌生時，會透過代理商來投放廣告、製作素材或規劃活動。代理商的專業能快速補足缺口，但多數只對專案成效負責，不會承擔最終銷售結果。廣告能否轉換為營收，仍取決於產品力、定價策略、客服與網站轉換率。換句話說，他們能幫你煮一道菜，但食材好不好、餐廳人流夠不夠，仍是品牌必須解決的課題。

電商陪跑是以培養團隊能力為核心，從數位廣告、數據分析、網站優化、會員經營，到線上線下整合、AI協作，逐步建立起可持續運轉的行銷管理模式。陪跑關注的不只是「這個月的訂單」，而是「企業未來的成長力」。

舉例來說，里洋烘焙是一間地方型烘焙店，過去並沒有專責的行銷人員，營收主要依賴熟客與口碑。後來，他們決定選擇陪跑方式，導入數位行銷策略，從廣告投放、數據分析、會員經營到網站優化，一步步建立起自己的行銷流程與能力。透過系統化的學習與實作，團隊逐漸能獨立運作行銷活動，並在一年內明顯提升品牌能見度與銷售表現。

這個案例顯示，當企業願意從內部培養行銷能力，而非完全依賴外部代銷或代理商時，往往能獲得更持續且穩定的成長動能。

因此，選擇哪種方式，取決於企業的階段與需求。如果你是傳產，只想專注製造，那麼代銷是快速解法；若已有品牌部門，缺乏的是專案經驗與技術，那麼廣告代理商能提供強力支援；但若想長遠累積市場洞察與人才，不妨選擇電商陪跑策略。

用一個比喻來說明。代銷像是你花錢搭遊艇，讓別人把你送到彼岸；廣告代理商則像是專業救生員，能陪你游一段距離，但最後仍要自己上岸；電商陪跑則是教會你如何游泳，幫你訓練肌肉，讓你能自己橫渡大海。三者沒有誰絕對好壞，而是適合不同情境。

在這個市場快速變動、消費者行為瞬息萬變的時代，企業主不妨先釐清自身的階段與目標，再決定要借力、外包，還是自建能力。唯有找到合適的方式，才能在競爭激烈的市場中，跑出屬於自己的節奏。

（作者是撼星數位行銷總經理）