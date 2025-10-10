85度C 要關大陸一成門市

知名連鎖餐飲業者85度C母公司美食-KY（2723）昨（9）日公告，董事會決議調整中國大陸市場經營策略，將針對旗下85度C門市獲利不如預期區域，進行門市與營運規模優化，並同步調整供應鏈與後勤資源配置。

美食表示，本次調整幅度為近五年最大，預估全年關店數將超過40家，市場推估占美食在大陸門市比重逾一成，以提升營運效率與資源運用效益。

面對大陸餐飲市場競爭加劇與消費力疲弱，美食表示，董事會審慎評估後，決議縮減獲利不如預期門市，並調整資源配置，希望中長期提升整體獲利能力與股東權益。

截至今年6月底，85度C在大陸共有441家門市，已較年初減少21家。據了解，下半年關店力道將大於上半年，全年關店家數超過40家，幅度明顯高於過去幾年。

美食也將同步調整大陸供應鏈與生產基地。目前生產基地「一大三小」，主要中央工廠位於江蘇崑山，在福建、廣東、浙江杭州設有三座分廠，公司同步調整倉儲與物流規模，確保效率與成本並重。

從財報來看，美食今年上半年已認列大陸業務約二億元虧損，若不調整營運結構，2025年恐擴大至逾四億元。

美食2021年在大陸仍維持獲利，從2023年下半年虧損，2024年虧損持續擴大，去年虧損近四億元。此次重大調整希望集中資源於高效益區域，為重返獲利奠定基礎。