華航載運國家人造衛星赴美
中華航空（2610）擔任載運國家人造衛星赴美任務，8日晚間以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場，後續衛星將運送至范登堡太空軍基地，在SpaceX基地進行發射。
華航自1999年首次運送人造衛星，25年來已是第六度協助載運。華航指出，此次載運「福衛八號」首顆衛星主體及配件總重超過11噸，因衛星屬於高敏感設備，需妥善固定於6只大型及特大型貨盤進行運送，以達到嚴密防震的效果，裝卸載皆使用避震墊，避免衛星震動。此外，規劃飛行計畫時須避開亂流預報區域，並確保航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，均能符合特殊嚴格的震動與溫控要求。華航指出，其專業貨運運送能力，能常態運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言