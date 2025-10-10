快訊

華航載運國家人造衛星赴美

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

華航空（2610）擔任載運國家人造衛星赴美任務，8日晚間以777F貨機協助國家太空中心（TASA）載運「福爾摩沙衛星八號」首顆衛星至美國洛杉磯機場，後續衛星將運送至范登堡太空軍基地，在SpaceX基地進行發射。

華航自1999年首次運送人造衛星，25年來已是第六度協助載運。華航指出，此次載運「福衛八號」首顆衛星主體及配件總重超過11噸，因衛星屬於高敏感設備，需妥善固定於6只大型及特大型貨盤進行運送，以達到嚴密防震的效果，裝卸載皆使用避震墊，避免衛星震動。此外，規劃飛行計畫時須避開亂流預報區域，並確保航機在滑行、起飛、巡航及降落各階段，均能符合特殊嚴格的震動與溫控要求。華航指出，其專業貨運運送能力，能常態運送半導體光刻機、封測機台等高科技產品。

